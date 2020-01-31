Рухнула крыша. В Петербурге продолжают демонтировать СКК

В процессе демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» в Московском районе Петербурга 31 января рухнула крыша и часть здания. Работы ведутся на проспекте Юрия Гагарина.

На месте СКК концессионер собирается построить самую крупную ледовую арену мира.

«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию демонтажа.





Незадолго до начала работ стало известно, как, предположительно, будет выглядеть новая арена. Архитектурное решение частично цитирует нынешний облик СКК, в основном это относится к вертикальным ребрам по периметру.

Предполагается, что это будет самая большая хоккейная арена в мире. Площадь всего объекта, согласно новому решению, составит порядка 167 тысяч квадратов, высота – 49 метров. Вместимость составит 21,5 тысячи человек во время хоккейных матчей, 23 тысячи – во время концертов. Основные трибуны расположат на втором, третьем и шестом этажах; четвертый и пятый отдадут под вип-ложи примерно на 1800 мест.