Finnair отменил рейсы в материковый Китай и объявил о вывозе оставшихся там пассажиров и персонала

После тщательного анализа всей доступной в настоящее время информации о коронавирусе и его влиянии на авиаперевозки в Китай и из Китая финский национальный перевозчик Finnair решил приостановить рейсы в материковую часть страны. Об этом 31 января сообщили в пресс-службе компании.

Полёты отменяются на период с 6 по 29 февраля, билет до Китая нельзя будет забронировать с 31 января по 29 февраля. В Гуанчжоу Finnair не будет летать с 5 февраля по 29 марта.

Ранее авиакомпания сообщала о приостановке полётов в пекинский аэропорт Дасин и город Нанкин – с 5 февраля по 29 марта и с 8 февраля по 29 марта соответственно. Finnair продолжит обслуживать маршрут Хельсинки — Гонконг.

Перевозчик намерен вернуть из Китая свои экипажи и пассажиров, которые сейчас находятся в Поднебесной, до 6 февраля. «Мы будем выполнять эти рейсы с учетом всех инструкций органов здравоохранения, а также принимать дополнительные меры для обеспечения здоровья и благополучия пассажиров и членов экипажа», – заверил главный операционный директор Finnair Яакко Шильдт. Решения относительно рейсов после 29 февраля будут приняты позже.





На зимний сезон у Finnair в расписании было 35 еженедельных обратных рейсов из Хельсинки в материковый Китай (Гонконг, Пекин, Пекин-Дасин, Шанхай, Нанкин и Гуанчжоу).

Из России полёты в Китай приостановили Azur Air и «Уральские авиалинии». По данным Businessinsider, более 40 авиакомпаний отменили рейсы в Поднебесную, включая AirFrance, British Ariways, Lufthansa, KLM.

Некоторые российские туристы остаются в Китае. А председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился временно закрыть границу страны на Дальнем Востоке с завтрашнего дня.

По последним данным, уханьский коронавирус обнаружили уже у 9720 человек, умерли от него 213 человек. В Финляндии 2019-nCoV выявили у одной китайской туристки. Ещё двое помещены в карантин в Центральной больнице Лапландии.