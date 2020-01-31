Видео от первого лица: водитель выехал на встречку – один от него увернулся, второй попытался, а автобус получил в лоб

Семь человек пострадали в результате ДТП с автобусом в городе Иваново. Столкновение зафиксировал видеорегистратор предполагаемого виновника.

Как сообщает 31 января ГИБДД Ивановской области в своём паблике «ВКонтакте», минувшим вечером на улице Куконковых 48-летний мужчина на «Рено Дастере» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновения со встречными автобусом «Мерседес Бенц» (маршрут №131) под управлением 33-летнего водителя и «Шевроле Авео» под управлением 20-летнего юноши.

В салоне автобуса находились 20 пассажиров. В результате ДТП были госпитализированы водитель «Дастера» и шесть пассажиров автобуса: четыре женщины от 27 до 59 лет и двое мужчин 20 лет и 41 года. Медики диагностировали у них травмы носа, в том числе переломы, травмы головы и ушибы лица.





Водители автобуса и автомобиля «Шевроле» трезвы, у водителя автомобиля «Рено» взята кровь на исследование. При этом на водителя автобуса составлен административный протокол по статье 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).