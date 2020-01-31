В Японии выявлен 15-й случай заражения коронавирусом

Японское министерство здравоохранения, труда и благосостояния сообщило о новом случае заражения 2019-nCoV.

«У женщины в городе Тиба диагностировали коронавирус», – сообщает 31 января японское агентство Kyodo со ссылкой на минздрав.

Заболевшая работала гидом для туристических групп из Китая. Выявленный случай стал уже пятнадцатым. 12 инфицированных, из которых трое – японцы, побывали в эпицентре лихорадки – городе Ухань. Двое заболевших граждан Японии также были гидами.





Первый случай заражения, который был не связан с посещением Китая, в Японии выявили 28 января. После этого премьер-министр Синдзо Абэ выпустил специальный указ, который позволяет принудительно госпитализировать инфицированных вирусом.

По последним данным СМИ, коронавирус убил в Китае уже 213 человек. Первое подозрение на заражение в России выявили 22 января: в Пулково медики в костюмах химзащиты увезли двоих пассажиров рейса из Китая. В итоге врачи заявили, что коронавирус не подтвердился. Роспотребнадзор считает, что «риск распространения в России коронавируса из Китая невелик», однако посольство РФ в Пекине рекомендует россиянам соблюдать меры предосторожности. ВОЗ 30 января признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.