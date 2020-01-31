Высаживать детей из общественного транспорта запретят во всех регионах. Россиянам старше 16 придётся за себя заплатить

Высаживать детей без билетов из общественного транспорта на середине пути запретят во всех регионах страны. Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Нововведение коснётся пассажиров до 16 лет.

Соответствующее сообщение появилось на сайте партии 31 января. «Во всех регионах эти законы будут приняты, без исключения, во всех 85», – пообещал Турчак, но не назвал конкретные сроки реализации инициативы.

Правила поведения кондукторов, которые видят в салоне детей без билетов или с несчитывающимся проездным, в 2019 году уже разработали в Петербурге. Было решено, что несовершеннолетним в любом случае должны позволить добраться до места назначения, чтобы не подвергать их опасности. В 2016 году, когда в Саратовской области до школы не дали доехать десятилетнему мальчику, у которого не сработала карточка, проверку начал Следственный комитет. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова неоднократно заявляла о том, что высаживающие детей на улицу должны нести за это ответственность.



