«Приора» догнала кроссовер на КАД и «окрасила» в красный вантовый мост

Движение на юго-востоке кольцевой автодороги Петербурга застопорило ДТП в крайнем левом ряду. Затор тянется на три с лишним километра.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на 59-м километре внутреннего кольца КАД, в районе метро «Обухово», в левом ряду столкнулись два автомобиля: «Лада Приора» догнала кроссовер, изрядно подпортив себе «лицо».

По словам участника группы Валентина, опубликовавшего видео с места ДТП, аварий там две подряд. В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» рассказали, что всего в ДТП действительно попали четыре машины, все легковые. Жертв нет.





Но движению участники ДТП заметно мешают. По данным «Яндекс.Пробок», затор на внутреннем кольце уже превышает 3 километра и начинается перед вантовым мостом.

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