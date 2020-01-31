Страшное видео ДТП с 10-летним мальчиком в Колпино сделал очевидец. Ребёнок жив

Школьник попал в больницу после ДТП в Колпино. Момент столкновения зафиксировал регистратор ехавшего мимо автомобилиста.

Как сообщили 31 января «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по предварительной информации, накануне в 17:35 на Тверской улице, 56, мужчина 1985 года рождения на «Хёндэ Солярисе» сбил мальчика 2009 года рождения вне зоны пешеходного перехода. Ребёнок получил лёгкие травмы.

На записи, которую очевидец предоставил 47news, видно, что авария произошла недалеко от «зебры». От удара школьник подлетел в воздух.

ГИБДД бьёт тревогу из-за количества ДТП с пешеходами в Петербурге: число погибших приближается к 30.



