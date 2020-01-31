Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

-2°C
/ Завтра: +0
$ 63.14р
69.60р
15:39 31.01.2020
Расширенный поиск
Срочно

В Петербурге произошло обрушение при демонтаже СКК. Трансляция в режиме онлайн

Город
31.01.2020 14:48
Печать

«Уходи Генацвале». Теплоэнергетики второй раз пробуют выгнать из подвалов кафе, где посетители рискуют обвариться в кипятке

Два кафе с грузинской кухней на улице Бабушкина в Петербурге получили по второму предписанию об освобождении помещений от сотрудников ГУП «ТЭК СПб». О рейде по подвальным кафе, где клиенты сидят вблизи к горячим трубам, 31 января госпредприятие сообщило «Фонтанке». 

Первым адресом, где перед глазами энергетиков развернулась полная риска картина, стало кафе «Заходи Генацвале», находящееся в подвале дома №52 на улице Бабушкина. «Несколько лет назад помещение было продано частному лицу без обременения, поэтому владелец не спешит обеспечивать доступ теплоэнергетиков в кафе. Между тем гостей здесь ждут неординарные дизайнерские решения: 150-миллиметровые транзитные трубы с водой температурой 70-150 градусов пролегают прямо в зале для гостей. Коммуникации представляют серьезную опасность для их жизни и здоровья», – говорят в «ТЭК СПб».

В соседнем кафе «Колхида» в доме №48 по той же улице Бабушкина, где также подают грузинскую кухню, здоровьем клиентов рискуют меньше – изношенные теплосети пролегают под мойкой на кухне. 

«Ситуацию усугубляет то, что подвальные теплосети в обоих заведениях не меняли около 15 лет: недавняя реконструкция в квартале не убедила собственников пустить сотрудников ТЭКа для замены старых труб», – отмечают в «ТЭК СПб».


«Заходи Генацвале» в июле 2017 года уже получал схожее предписание, «Колхида» – в ноябре 2018 года. Теперь у обоих заведений есть 3-5 дней, чтобы покинуть помещение. Если они этого не сделают, то ГУП обратится в суд, после чего будет иметь законную возможность силой судебных приставов выставить кафе из подвалов.

Всего в адресном перечне объектов «ТЭК СПб», расположенных с нарушением охранных зон тепловых сетей, значится 399 подвалов. 45 из них – это кафе, бары и рестораны, остальная часть – магазины, складские помещения и другие объекты, которые, по наблюдениям энергетиков, собственникам бизнеса сдают, как правило, жилкомсервисы.

Неделей ранее сотрудники ГУП «ТЭК СПб» нашли еще одно опасное место. Они больше года не могут выселить отель из подвала на набережной Черной речки. Поводом для внеплановой ревизии послужил пермский урок – там в подвальной гостинице после прорыва трубы с кипятком погибли шесть человек, в том числе ребенок.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
31.01.2020 11:35

«Алмаз – Антей» представит средства ПВО на выставке «DEFEXPO INDIA – 2020»

«Алмаз – Антей» примет участие в Международной выставке сухопутных и военно-морских вооружений «DEFEXPO INDIA – 2020», которая пройдет с 5 по 8 февраля 2020 года в городе Лакхнау, штат Уттар Прадеш (Республика Индия).
ГК «Эталон»
31.01.2020 11:32

Квартал Che от Группы «Эталон» получил аккредитацию еще одного банка

Банк «Возрождение» аккредитовал по ипотеке Квартал Che, который Группа «Эталон» реализует в 7 минутах ходьбы от станции метро «Московские ворота» по адресу: ул. Черниговская, дом 15, литера В.
Setl Group
31.01.2020 11:08

Setl Group выплатил 9-й купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-01

30 января 2020 г. ООО «Сэтл Групп» успешно исполнило обязательство по выплате 9-го купонного дохода по облигационному выпуску серии 001Р-01 (ISIN-код RU000A0ZYEQ9), размещенному в рамках утвержденной Программы Биржевых облигаций общим объемом 25 млрд руб.
ЗАО "Инвестторг"
31.01.2020 10:43

В ЖК «Дом у Каретного» от СК «Инвестторг» паркинг по сниженной цене

С 31 января 2020 года и до 29 февраля 2020 года приобрести паркинг в ЖК "Дом у Каретного" можно по сниженной цене.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
30.01.2020 18:00

«Образцовые кварталы» – рекордсмены среди новостроек

По результатам составленного порталом «Бюллетень недвижимости» рейтинга, малоэтажные ЖК «Образцовые кварталы» компании «Терминал-Ресурс» стали лидером скорости. В перечень вошли 11 строительных компаний.
АО «Альфа-Банк»
30.01.2020 15:41

А-Клуб признан лучшим банком для ежедневного обслуживания клиентов private banking

А-Клуб получил премию Frank Private Banking Award 2019 в номинации «Лучший daily banking на рынке private banking в России».
ГК «Полис Групп»
30.01.2020 13:14

Эксперты «Полис Групп»: спрос на малогабаритное жилье в Петербурге огромный

Тенденция к сокращению площади жилья сегодня характерна для рынка недвижимости в России в целом. Несмотря на то, что многие критикуют малогабаритные квартиры за тесноту и отсутствие комфорта, спрос на них остается огромным. Об этом рассказала директор департамента рекламы и маркетинга ГК «Полис Групп» Ольга.
ПСК
30.01.2020 11:48

ГК «ПСК» увеличила ввод недвижимости на 280%

В 2019 году ГК «ПСК» ввела в эксплуатацию 77 691 кв. м жилой недвижимости и апартаментов. Это на 57 330 кв. м больше, чем в 2018 году. С такой динамикой ГК «ПСК» стала одним из лидеров рынка по динамике роста сданной в эксплуатацию недвижимости в Петербурге.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
30.01.2020 11:23

Банк «Санкт-Петербург» реализовал уникальный сервис конверсионных операций в мобильном приложении

Банк «Санкт-Петербург» запустил сервис «Биржевой мост» в мобильном приложении: теперь прямо в мобильном телефоне в какой бы точке земного шара не находился клиент он сможет совершать операции по покупке или продаже валюты в режиме отложенной конверсии с обеспечительным взносом.
pixabay.com
30.01.2020 10:20

19 февраля - круглый стол «Охота за головами. Как поднять престиж рабочих профессий?»

Городской портал «Фонтанка.ру» проводит круглый стол на тему: «Охота за головами. Как поднять престиж рабочих профессий?»
АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»
30.01.2020 10:02

«Строительный трест» – официальный партнёр международного танцевального фестиваля

Уже второй год подряд компания «Строительный трест» выступила официальным партнёром международного танцевального фестиваля Crystal Ball, который состоялся 25-26 января в Санкт-Петербурге.
ГК «Балтийская коммерция»
29.01.2020 18:10

Старт продаж нового клубного дома «Октавия» на Петроградской стороне

Группа компаний «Балтийская коммерция» с 1 февраля 2020 года выводит на рынок новый клубный дом премиум-класса «Октавия». Он строится на Петроградской стороне, рядом с Крестовским островом.