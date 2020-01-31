«Уходи Генацвале». Теплоэнергетики второй раз пробуют выгнать из подвалов кафе, где посетители рискуют обвариться в кипятке

Два кафе с грузинской кухней на улице Бабушкина в Петербурге получили по второму предписанию об освобождении помещений от сотрудников ГУП «ТЭК СПб». О рейде по подвальным кафе, где клиенты сидят вблизи к горячим трубам, 31 января госпредприятие сообщило «Фонтанке».

Первым адресом, где перед глазами энергетиков развернулась полная риска картина, стало кафе «Заходи Генацвале», находящееся в подвале дома №52 на улице Бабушкина. «Несколько лет назад помещение было продано частному лицу без обременения, поэтому владелец не спешит обеспечивать доступ теплоэнергетиков в кафе. Между тем гостей здесь ждут неординарные дизайнерские решения: 150-миллиметровые транзитные трубы с водой температурой 70-150 градусов пролегают прямо в зале для гостей. Коммуникации представляют серьезную опасность для их жизни и здоровья», – говорят в «ТЭК СПб».

В соседнем кафе «Колхида» в доме №48 по той же улице Бабушкина, где также подают грузинскую кухню, здоровьем клиентов рискуют меньше – изношенные теплосети пролегают под мойкой на кухне.

«Ситуацию усугубляет то, что подвальные теплосети в обоих заведениях не меняли около 15 лет: недавняя реконструкция в квартале не убедила собственников пустить сотрудников ТЭКа для замены старых труб», – отмечают в «ТЭК СПб».





«Заходи Генацвале» в июле 2017 года уже получал схожее предписание, «Колхида» – в ноябре 2018 года. Теперь у обоих заведений есть 3-5 дней, чтобы покинуть помещение. Если они этого не сделают, то ГУП обратится в суд, после чего будет иметь законную возможность силой судебных приставов выставить кафе из подвалов.

Всего в адресном перечне объектов «ТЭК СПб», расположенных с нарушением охранных зон тепловых сетей, значится 399 подвалов. 45 из них – это кафе, бары и рестораны, остальная часть – магазины, складские помещения и другие объекты, которые, по наблюдениям энергетиков, собственникам бизнеса сдают, как правило, жилкомсервисы.

Неделей ранее сотрудники ГУП «ТЭК СПб» нашли еще одно опасное место. Они больше года не могут выселить отель из подвала на набережной Черной речки. Поводом для внеплановой ревизии послужил пермский урок – там в подвальной гостинице после прорыва трубы с кипятком погибли шесть человек, в том числе ребенок.