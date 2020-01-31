В Таллине изолировали двух китайских туристов с подозрением на коронавирус

Двое туристов, прибывших из Китая в Таллин, госпитализированы с подозрением на коронавирус из отеля Schl?ssle. Эту информацию 31 января подтвердили в местном департаменте здравоохранения.

Иностранцев доставили в больницу и взяли у них анализы. При этом пробы были отправлены в Швецию, так как Эстония всё ещё не готова проверять людей на опасный штамм. Оставшихся в отеле туристов инструктируют по поводу того, какие меры им стоит предпринять для профилактики. С каким количеством потенциально заражённые могли иметь контакт, пока не ясно.

Напомним, днём ранее первый случай коронавируса был зафиксирован в Финляндии. Пациента изолировали. Вирус всё ближе подбирается к России, в Кремле по этому поводу анонсировали «специальные меры», а Путин готовится созвать совещание.

По последним данным СМИ, коронавирус убил в Китае уже 213 человек. Первое подозрение на заражение в России выявили 22 января: в Пулково медики в костюмах химзащиты увезли двоих пассажиров рейса из Китая. В итоге врачи заявили, что коронавирус не подтвердился. Роспотребнадзор считает, что «риск распространения в России коронавируса из Китая невелик», однако посольство РФ в Пекине рекомендует россиянам соблюдать меры предосторожности. ВОЗ 30 января признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.



