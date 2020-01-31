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В Петербурге произошло обрушение при демонтаже СКК. Трансляция в режиме онлайн

Город
31.01.2020 14:38
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Николай Воробьев: Каждый матч «Зенита» в СКК был не похож на другие игры

Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» Николай Воробьев в разговоре с «Фонтанкой» вспомнил ключевые моменты своей жизни, связанные с СКК, который сегодня сносят. Прямую трансляцию демонтажных работ смотрите здесь.

«Впервые я приехал туда, еще когда играл за «Динамо», на матч с «Зенитом», – вспомнил Воробьев. – Помню, возникло ощущение нереальности, фантастики: огромный зал, столько зрителей, тепло, и тут же футбольное поле. Позже ходил туда на концерты SpAce, «Машины Времени» – те же самые эмоции. Когда стал играть за «Зенит», это смотрелось уже по-другому. Необычность заключалась в том, что трибуны находились в метре от боковой линии: болельщики рядом, и трибуны почти всегда были забиты. Если на каких-то играх места и оставались, то только под самым потолком. Поддержка была сумасшедшая. Матчи в СКК всегда запоминались своей энергетикой. Там ты всегда вне зависимости от своего желания действовал на пределе. В то же время играть там было тяжело».

Но были у СКК и неприятные особенности. По словам бывшего футболиста, там не хватало кислорода, из-за чего организм быстрее уставал. Особенно тяжелыми были спаренные туры, когда игры проходили через три дня на четвертый. Кроме того, футболисты очень не любили специфическое покрытие стадиона: при падениях кожа на бедрах и коленях сдиралась на раз. Эти болячки постоянно сдирались снова, еще не успев толком зажить.

«Ну, конечно, СКК неразрывно связан с чемпионством 1984 года, – говорит Воробьев. – Я всегда буду помнить решающие игры там. Это был большой праздник для всего города. В последние годы я с удовольствием туда ходил на турнир имени Гранаткина. Там тоже была праздничная атмосфера. Конечно, СКК оставил большой след в моей памяти и душе. Очень много моментов моей жизни связано с ним. По сути каждая игра, которую мы там провели, была запоминающейся, без преувеличения не похожей на другие. Жалко, что его теперь сносят. Всегда тяжело расставаться с чем-то, что приносило тебе когда-то столько приятных эмоций. С другой стороны, нужно понимать, что жизнь не стоит на месте. Уверен, что на месте СКК будет построен замечательный новый ледовый дворец, где люди также будут получать большое удовольствие от матчей, только теперь хоккейных. Надеюсь, что удастся сходить туда снова».

Напомним, что на месте СКК появится ледовый дворец на 21,5 тысячу зрителей, что сделает его одной из самых больших хоккейных арен в мире. Новое спортивное сооружение должны сдать к чемпионату мира 2023 года, который пройдет в Петербурге. Правда, по последним новостям, турнир при самом не благоприятном сценарии могут перенести на 2024 год.


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