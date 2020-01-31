В Китай по делу? Ни ногой. Страх перед вирусом заставляет бизнес отказываться от командировок

Петербургские предприниматели готовы терять контракты, лишь бы держаться подальше от заразы. “Фонтанка” поговорила с теми, кому вирус уже влетает в копеечку.

Zuma\TASS

Осторожный пример заразителен. Российские компании запрещают сотрудникам летать в командировки уже не только в Китай.

Банк ВТБ с 31 января временно запретил командировки своих сотрудников в Китай и граничащие с ним страны из-за вспышки пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Менеджерам рекомендовали воздержаться и от частных поездок в Поднебесную, Гонконг, Вьетнам, Камбоджу, Малайзию, Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии.

Современные технологии позволяют решать многие вопросы без личного присутствия, и этот бизнес от таких ограничений пострадать не должен. Но немало фирм работают на регулярных китайских выставках, присматривая ассортимент и заключая контракты. «Фонтанка» выяснила, кто из петербургских компаний тоже отменяет деловые поездки, а кто считает, что причин для этого нет.

Отказавшиеся от командировок предприниматели объясняют это заботой о своих сотрудниках. Но даже улететь в Китай – проблема. Ряд российских авиакомпаний на этой неделе заявили о приостановке чартерных программ: например, Azur Air, Nordwind, «Аврора». Из крупных – от Китая еще 27 января отказались «Уральские авиалинии». «Аэрофлот» пока летает – 31 января днем еще можно было купить билеты в Пекин, Шанхай и несколько других городов, но все с пересадкой в Москве. Пассажир сможет вернуть деньги за билет в случае форс-мажора в зависимости от тарифа – среди них есть невозвратные, предупреждают в колл-центре «Аэрофлота».





Напрямую из Петербурга в Пекин летит Hainan Airlines, билеты и сейчас доступны на сайте. В службе поддержки китайской авиакомпании корреспондента «Фонтанки» заверили, что пока опасений, что этот рейс будет отменен, нет. В центральные районы Китая из Петербурга пока тоже есть рейсы. В Чэнду от нас летает Sichuan Airlines. Звонок на их "горячую линию" так и не прояснил, что будет, если власти закроют авиасообщение. Операторы разговаривают только на китайском и неразборчивом английском.

Минтранс России с 1 февраля временно приостановил регулярное авиасообщение с Китаем из-за вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Как сообщается на сайте ведомства, исключение составляют регулярные рейсы из Москвы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг и в обратном направлении. Регулярные рейсы в Китай будет выполнять только "Аэрофлот", все рейсы туда и обратно переведены в терминал F московского аэропорта Шереметьево. Полеты из КНР осуществляют авиакомпании Air China, China Southern, China Eastern, Beijing Capital, Hainan Airlines.

А ведь совсем недавно авиакомпании боролись за право увеличивать число рейсов из Пулково в Китай. К примеру, в ноябре 2018 года российские Azur Air и iFly Airline получили допуск на полеты в десяток китайских городов из Пулково, но сейчас прекратили их. У Azur Air разрешение на регулярные рейсы, но фактически полеты привязаны к чартерным программам туроператоров. Сейчас их самолеты летают в Китай, только чтобы вывозить российских туристов на родину.

В 2016-м регулярные прямые перелеты из Пулково в Шанхай запускала China Eastern Airlines. Планировалось летать три раза в неделю, но сейчас китайцы отказались от работы на этом направлении круглый год и на зиму закрывают его – не набирается пассажиров. Сейчас, объяснили в China Eastern Airlines, ориентировочное возобновление полетов – март – апрель 2020 года.

Не очень-то надо

В середине января запрет на командировки в азиатские страны ввел интернет-ретейлер «220 Вольт», сотрудникам которого приходится 3 – 4 раза в год посещать выставки в Поднебесной. По словам основателя компании Алексея Федорова, менеджеры по закупкам и продажам обычно летают в Китай большими группами, а то и целыми отделами.

«Запретил, потому что я дорожу жизнью и здоровьем своих сотрудников. Ни в коем случае ни один сотрудник «220 Вольт» сейчас ни на одну выставку в Китай не поедет», – заявил он «Фонтанке».





Ограничения в компании ввели, как только китайские контрагенты сообщили о первых проблемах в стране и о том, что они не со всех заводов готовы получить комплектующие для своих изделий.

«Я очень сильно боюсь, что если заводы расположены в срединной части Китая, то будут большие перебои [c поставками], просто потому, что запчасти производятся в разных частях Китая. Есть опасения, что часть запчастей просто не приедет, потому что некоторые заводы закроются на карантин», – говорит предприниматель.

По информации Алексея Федорова, который к тому же занимает пост главы комитета по торговле общероссийской общественной организации «Деловая Россия», в Китай сейчас «никто не летает» не только в туристических, но и в деловых целях.

В Петербурге и Ленобласти, по данным СПАРК, зарегистрировано 27 компаний, которыми напрямую владеют китайские фирмы. (Крупнейшая из них – девелопер ЗАО «Балтийская жемчужина» с выручкой в 4 млрд рублей в год. Оперативных комментариев о том, как эпидемия влияет на бизнес, там дать не смогли.)

Еще около 200 компаний имеют в числе собственников граждан КНР. В основном это небольшие предприятия, среди которых выручкой свыше 100 млн рублей может похвастаться лишь девять. Заметное число петербургских фирм контролируется китайцами через материнские компании в других странах , как, например, завод TPV в Шушарах.

Российские компании, которые частично принадлежат китайским фирмам, из-за мер предосторожности отменяют не только командировки, но и отпуска.

В непростую ситуацию попало ООО «Трастфорест», зарегистрированное в Ленинградской области, которое в декабре 2019 года отпустило троих китайских сотрудников в отпуск на родину. Эта фирма занимается производством пиломатериалов и контролируется компанией «Хуалинь» из восточнокитайского города Джучен.

«Те, кто у нас уехал в отпуска в декабре, должны были сейчас вернуться, но их уже не выпускают оттуда. А все остальные плановые отпуска мы просто отменили», – сообщил гендиректор «Трастфореста» Сергей Юрьев. Предприниматель считает, что опасения по поводу вспышки нового коронавируса оправданны.

«Нет смысла отправлять человека в командировку или в отпуск. Я же не знаю, как он ко мне сюда приедет на работу, какими путями. Зачем мне рисковать другими сотрудниками, в том числе российскими? – заявил Юрьев. – Тем более еще неизвестно, откуда этот вирус, как с ним бороться».

«Ситуация как-нибудь рассосется к весне»

Максим Корытов, гендиректор ООО "Чайнабест раша лимитед", напоминает, что совсем недавно весь Китай и так не работал из-за новогодних каникул. Его компания, торгующая сантехникой, принадлежит предпринимателю Чень Шаосян, и совсем отказаться от контактов с КНР, разумеется, не может. А эпидемия уже вносит коррективы в работу.

"Сейчас они продлили новогодние каникулы на неделю. Уже из-за этого производственные планы проваливаются. А с учетом возможных перебоев с поставками от смежников задержка в неделю может обернуться и месяцем, даже если вынужденные каникулы не будут продлеваться, – рассуждает Максим Корытов. – Но мы перед их Новым годом закупили достаточно товаров, и пока нам бояться нечего".

Сложнее с личными поездками. "У наших партнеров на 9 февраля намечен приезд в Москву на выставку. И они сидят в непонимании: билеты уже куплены, но шансы, что удастся приехать, 50/50. К тому же они опасаются, что если сейчас все же доедут до России, будут трудности с возвращением. Непонятно, что будет с авиасообщением и не закроют ли границу совсем".

Сам Максим Корытов запланировал поездку в Китай на апрель и пока планы менять не собирается. Вирусов он не боится и надеется, что вся эта ситуация как-нибудь к весне разрешится.

Другие прагматичные игроки российского рынка также не видят причин для паники и деньги терять не собираются. Особенно интересна на этот счет позиция дальневосточных коммерсантов. Основатель и генеральный директор одной из крупнейших в стране сетей магазинов электроники DNS Дмитрий Алексеев признался «Фонтанке», что в компании, штаб-квартира которой находится во Владивостоке, вообще не задумывались об отмене командировок в соседний с Китаем Гонконг.

«Честно говоря, я не понимаю сильного мандража перед этим всем делом, – говорит Алексеев. – Всего бояться нельзя. На мой взгляд, это какой-то информационный вирус, а он-то страшнее, чем вирус, который вызывает болезни».

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»