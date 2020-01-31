В первый день последнего месяца зимы в Петербурге пройдёт традиционный «РазДельный Сбор»

В Петербурге 1 февраля пройдёт традиционный «РазДельный Сбор» – в 23 пунктах в 15 районах города волонтёры будут собирать и сортировать мусор.

Организаторы отмечают, что по всем адресам будут приниматься на переработку полиэтиленовые пакеты и плёнка, упаковка тетрапак, пенопласт, CD-диски. Часть пунктов будут принимать алюминиевые и жестяные банки, пластиковые изделия с маркировкой 2, 4 и 5. Они также отправятся на переработку.

Более подробно ознакомиться с адресами пунктов приёма, а также узнать, какие отходы принимаются, можно здесь. Перед тем, как сдавать вторсырьё, организаторы рекомендуют ознакомиться с инструкцией о правилах его подготовки к сдаче.

Также 1 февраля на восьми точках «РазДельного Сбора» волонтёры «Благотворительной больницы» примут лекарства с актуальным сроком годности и перевязочные материалы, которые будут использованы для оказания помощи бездомным людям. Адреса, где примут медикаменты, здесь, а список лекарств здесь.

Напомним, «Благотворительная больница» – это инициатива петербургских врачей, фельдшеров и медсестёр, которые оказывают бесплатную медицинскую помощь тем, кто по разным причинам не может обратиться в больницу. Пациенты специалистов – подопечные «Ночлежки» и «Мальтийской службы помощи», принимают медики нуждающихся также во время рейса «Ночного автобуса» и выезжают на аутрич, оказывая медицинскую помощь бездомным людям на улицах города.