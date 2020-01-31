9 лет и 2 миллиона на двоих. Адвокат и оперативник таможни ответили за аферу с растворившейся взяткой от «Скандинавии»

Смольнинский районный суд огласил приговор адвокату Олегу Никитину и оперативнику Балтийской таможни Владимиру Салтыкову. Первого признали виновным в мошенничестве, второго – в подготовке к даче взятки. Об этом 31 января сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что осенью 2017 года Салтыков, работая в петергофском филиале Международной коллегии адвокатов Петербурга, получил от таможенного представителя ООО «Скандинавия» заманчивое предложение. Задача заключалась в том, чтобы передать взятку в ГСУ ГУ МВД по городу и области. Деньги должны были повлиять на ход расследования уголовного дела в отношении сотрудников компании.

Салтыков согласился, связался со своим знакомым Никитиным, работавшим оперативником разыскного отдела Балтийской таможни, и раскрыл подробности плана. 15 ноября Салтыков получил миллион рублей от сотрудника «Скандинавии», а через девять дней передал их своему приятелю, который успешно растратил все деньги. К слову, на суде он вину признал, в отличие от адвоката.

Суд назначил наказание Никитину в виде трёх лет лишения свободы условно и штрафа в 50 тысяч рублей. Салтыкову дали 6 лет условно и штраф в 2 миллиона.



