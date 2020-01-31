«Страсти по Зое» перекроют Галерную и Тифлисскую улицы в начале февраля

В первую неделю февраля в Адмиралтейском и Василеостровском районах Петербурга автомобилистов потеснят киношники. Для съемок художественного фильма «Страсти по Зое» будут перекрывать движение и запрещать парковку.

Как сообщает 31 января пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, движение транспорта будут закрывать:

5 февраля с 9:00 до 17:00 – по Галерной улице от набережной Ново-Адмиралтейского канала до площади Труда;

6 февраля с 8:00 до 17:00 – по Тифлисской улице и Тифлисскому переулку.





Помимо этого, будет запрещена остановка автотранспорта:

с 8:00 4 февраля до 17:00 5 февраля – по Галерной улице от набережной Ново-Адмиралтейского канала до площади Труда;

с 8:00 5 февраля до 17:00 6 февраля – по Тифлисской улице, Тифлисскому переулку и Биржевому проезду от Тифлисского переулка до Менделеевской линии.

Лента «Страсти по Зое» расскажет о Зое Космодемьянской – первой женщине, получившей звание Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Картину снимает кинокомпания ООО «Триикс Медиа». Идею выдвинуло Российское военно-историческое общество, и в 2017 году Министерство культуры РФ выделило на съемки 60 миллионов рублей.