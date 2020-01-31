«Совесть, пробудись». Петербуржцы жалуются на водителей: один притворяется пешеходом, другой и вовсе ребёнком

Несколько раз за утро 31 января петербуржцы жаловались на автомобилистов, ведущих себя как пешеходы или растения.

Во дворе домов 3 и 5 по Дунайскому проспекту «Митсубиши Лансер» поставили с заездом на детскую площадку, так что он перекрывает проход на неё. «Автолюбители совсем обнаглели», – сетует читатель «Фонтанки» Роман, предлагая написать о нарушении «с целью пробуждения совести у таких людей».

В Красном Селе на Театральной улице водитель «Рено Дастера» уверенно выехал на тротуар, форсировав поребрик, рассказывает Андрей в паблике «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте». «Решил, что он пешеход. Там вообще детей по этой дорожке в сад водят», – отмечает Андрей.





Ещё один нарушитель парковки замечен в Красногвардейском районе. Как видно на фотографиях Юлии в паблике «Ладожская рулит», «Мерседес GL 350» встал на газоне, высота поребрика его тоже не остановила. По данным «Фонтанки», владелец автомобиля нередко нарушает ПДД: с 2016 года за ним числится как минимум 15 нарушений только на этом «Мерседесе».

Оставляем номера автомобилей открытыми, чтобы нарушителей можно было найти и наказать.