На Химиков прохожие спасали мужчину, тонувшего у бизнес-центра H2О. Их помощи оказалось недостаточно

Пока у Петропавловской крепости в Неве плескался купальщик, другой вынужденно окунулся в ледяную воду в Красногвардейском районе Петербурга. Его подвёл неокрепший лёд.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, заявка о провалившемся под лёд рядом с БЦ H2O на пульт дежурного поступила днём 31 января. Прибывшие на улицу Химиков, 28, спасатели достали из промоины мужчину – для этого хватило верёвки.

Кроме него, на льду Охты оказались ещё два человека. Они пытались помочь утопающему и не пострадали. Вымокшего мужчину передали медикам, его состояние оценивают как тяжёлое.

Накануне сотрудники МЧС отчитались, что с первого января вернули на берег 112 человек, погибших на водоёмах за зиму нет.



