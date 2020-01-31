Госдеп США выступил за транзит российского газа через Украину. Строителей «Северного потока – 2» пугают санкциями
США назвали «стратегическим сдерживающим фактором» транзит газа через территорию Украины.
«Соединенные Штаты поддерживают энергетическую независимость Украины от России. <...> Поддержка Америкой транзита газа через Украину является стратегическим сдерживающим фактором», – сообщается 31 января в заявлении на сайте американского государственного департамента.
Кроме того, США напомнили о том, что в декабре 2019 года Конгресс принял закон о защите европейской энергетической безопасности (PEESA). Он предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве российского газопровода «Северный поток – 2».
Заявление Госдепа было опубликовано накануне визита Майка Помпео на Украину.
Справка:
Президент США Дональд Трамп 20 декабря прошлого года ввел санкции в отношении компаний, занимающихся прокладкой труб для «Северного потока – 2», когда «Газпрому» осталось достроить последний отрезок трубы длиной 160 км в исключительной экономической зоне Дании. Санкции предполагают полную блокировку всех американских активов подрядчиков, запрет на операции с ними и на въезд представителей этих компаний в Штаты. Срок избежания санкций закончился 20 января. На фоне этих угроз трубоукладчик Allseas Group вывел из Балтийского моря суда, укладывающие трубы для «Северного потока – 2». Инспекция газопровода не подпадает под ограничения США.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров 11 января с канцлером Германии Ангелой Меркель в Москве сказал, что из-за санкций США окончание строительства «Северного потока – 2» сдвинется на несколько месяцев. «Но в конце этого года или начале следующего [газопровод] заработает», — говорил он.