Госдеп США выступил за транзит российского газа через Украину. Строителей «Северного потока – 2» пугают санкциями

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Президент США Дональд Трамп 20 декабря прошлого года ввел санкции в отношении компаний, занимающихся прокладкой труб для «Северного потока – 2», когда «Газпрому» осталось достроить последний отрезок трубы длиной 160 км в исключительной экономической зоне Дании. Санкции предполагают полную блокировку всех американских активов подрядчиков, запрет на операции с ними и на въезд представителей этих компаний в Штаты. Срок избежания санкций закончился 20 января. На фоне этих угроз трубоукладчик Allseas Group вывел из Балтийского моря суда, укладывающие трубы для «Северного потока – 2». Инспекция газопровода не подпадает под ограничения США.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров 11 января с канцлером Германии Ангелой Меркель в Москве сказал, что из-за санкций США окончание строительства «Северного потока – 2» сдвинется на несколько месяцев. «Но в конце этого года или начале следующего [газопровод] заработает», — говорил он.