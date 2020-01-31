Илон Маск написал песню для сомневающихся

Илон Маск известен многими талантами – и бизнесмена, и инженера, и даже поэта-песенника. Утром 31 января (по московскому времени) он разместил на сервисе SoundСloud свою вторую композицию – под названием Don’t Doubt Ur Vibe, что можно перевести как «Не сомневайся в своих чувствах». Одновременно (для сомневающихся в музыкальных способностях гендиректора Tesla и Space X) он опубликовал в своем аккаунте в Twitter серию фотографий и ссылку на саму песню с припиской: «Я сам написал стихи и исполнил вокальную партию».

I wrote the lyrics & performed the vocals!! — E «D» M (@elonmusk) January 31, 2020





На фотографиях Маск запечатлен за большим пультом явно в профессиональной студии. Также в кадр попал, судя по всему, один из звукооператоров. Нынешней подружки Маска – канадской певицы и продюсера Клер Буше, известной под сценическим псевдонимом Гримс, – на фотографиях нет, хотя, возможно, она приняла участие в написании музыки.

Это не первый образец музыкального творчества гендиректора Tesla. В марте прошлого года он обнародовал песню RIP Haramble. Только на SoundСloud её прослушали 2,5 миллиона раз. Песня была посвящена горилле по кличке Харамбл из зоопарка в Цинциннати, которую застрелили в 2016 году после того, как к ней в клетку пробрался трехлетний ребенок. Тогда меломаны отметили, что, вероятно, Маск усиленно пользуется специальными программами автоподстройки, позволяющими подтягивать мелодию, если певец неточно попадает в ноты. Кроме этого, голос Маска в обеих записях сильно искажен звуковыми эффектами, так что оценить истинные вокальные способности одного из самых удачливых бизнесменов нашего времени вряд ли представляется возможным.



