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Строительство
31.01.2020 13:40
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Цифровая крепость. Почему жители новых домов все реже хотят видеть консьержей и охранников

Популярность консьержей и службы охраны в новых домах падает — жители новостроек все чаще предпочитают цифровые решения, которые и стоят дешевле, и не нарушают личное пространство.

Цифровая крепость. Почему жители новых домов все реже хотят видеть консьержей и охранников

pixabay.com/markusspiske

Сегодня видеть консьержа в своем подъезде хотят лишь 22% покупателей жилья бизнес-класса, хотя за круглосуточную охрану дома высказались 42% опрошенных, подсчитали в Glorax Development. Развитие цифровых технологий и внедрение систем «Умного дома» поменяло подход к обеспечению безопасности и приватности, а повсеместное внедрение биометрии позволит вывести их на новый уровень.

Человеческий фактор

Сегодня все больше жильцы доверяют технике, и не только по причине ее качественной работы — домовые системы безопасности уже обходятся дешевле людей.  

— Услуги консьержа или охранного агентства предполагают ежемесячные материальные затраты со стороны владельцев недвижимости, — говорит Дмитрий Коновалов, управляющий партнёр Glorax Development. — Но при наличии камер видеонаблюдения в закрытых дворах и в местах общего пользования, а также при комплексной системе разграничения доступа на территорию жилого комплекса, в паркинг, технические помещения, необходимость в дополнительном надзоре со стороны человека сводится к минимуму.

Поэтому сейчас многие покупатели при выборе квартиры, в первую очередь, хотят иметь мобильное приложение, которое позволит настроить доступ к камерам в режиме реального времени.

Система безопасности в новостройках, в первую очередь зависит от класса и масштабов жилого комплекса. Как отметила Зухра Ефимова, генеральный директор ООО «УК «Единый Город», в элитных домах и домах бизнес-класса предусматривают повышенный уровень безопасности: ограждение территории, видеокамеры по периметру, домофоны на калитках и шлагбаумы на въездах, сигнализацию в каждой квартире, круглосуточную охрану в подъездах и прямую связь жителя с постом охраны. В домах комфорт-класса безопасность — это системы видеонаблюдения, консьерж, видеодомофон, пожарная и охранная сигнализация. В объектах эконом-класса порой все ограничивается наличием домофона. «Но нужно понимать, что за любую дополнительную услугу жители должны платить, и многие предпочитают экономить на безопасности. В первую очередь идёт отказ от услуг консьержа и охраны», — подчеркнула Ефимова.

— Консьерж — это весьма спорная опция, которая практически не влияет на безопасность. — Наталья Кукушкина, специалист по маркетингу Группы ЦДС. — Консьерж редко может контролировать, кто приходит в дом, особенно в массовом жилье, где в парадной по несколько сотен квартир. Данная услуга оправдана в элитном сегменте. Средства, нужные на содержание консьержа, жители обычно направляют на что-то более полезное. Служба охраны более востребована при защите конкретной квартиры от взлома, чем при обеспечении безопасности целого жилого комплекса.

Еще один элемент безопасности — это закрытый двор. Он обеспечивает спокойствие за детей во время прогулки, отсутствие во дворе посторонних и желающих припарковаться из соседних домов. Но в все эти преимущества будут работать только  если в  новостройке нет коммерческих помещений со входом со двора или еще хуже — двусторонних проходных помещений, считает начальник отдела продаж ИСК «Отделстрой» Николай Гражданкин. При этом он не торопится списывать «человеческие» системы охраны со счетов:

— Консьерж еще следит за чистотой, может придержать дверь, если вы идете с покупками или коляской, с ним можно договориться, чтобы он принял для вас, например, посылку с курьером. Поэтому консьерж-служба достаточно востребована в новых домах. А вот охрана действительно, мало влияет на безопасность. Обычно это один охранник на весь дом, который не патрулирует, а просто смотрит записи с камер. При этом особых полномочий по наведению порядка у него тоже нет и в конфликтной ситуации все равно привлекают полицию.

Функции консьерж-службы или охранников меняются, отметил Вадим Ушаков, генеральный директор УК «КВС-Сервис»:
— В объектах масс-маркета, консьерж сегодня не так нужен, потому что многие его задачи автоматизированы. К примеру, доступ посторонних ограничен технически, при аварии уже не нужно искать номер телефона — достаточно позвонить в диспетчерскую или оставить заявку в УК онлайн. В то же время в объектах класса «бизнес» и выше востребована стойка ресепшн, но она уже включает гостиничный функционал: заказ такси, столика в ресторане, услуг прачечной.

Охрана без охраны


Как пояснил «Фонтанке» руководитель продукта «Цифровой дом» АО «ЭР-Телеком Холдинг (ТМ «Дом.ru») Сергей Пухарев, система охраны многоквартирного дома определяется еще на этапе проектирования. При этом единых требований к ней не существует, все зависит от класса застройки. Есть решения для общедомового имущества: ограждения, система пожарной безопасности, охрана, видеонаблюдение, пропускная система — например, умные шлагбаумы, которые через видеокамеру распознают номер автомобиля и открываются, видеодомофоны, управляющиеся со смартфона или открывающие дверь с помощью технологии распознавания лица. Есть решения по защите жизни и здоровья, квартиры и имущества: домашнее видеонаблюдение, детекторы дыма, датчики протечки воды, газа, несанкционированного открытия дверей и окон. Поскольку расходы на безопасность, как правило, ложатся на жильцов, то быстрее развиваются услуги, уже предусмотренные проектом и включенные в стоимость квадратного метра — умные домофоны, калитки, шлагбаумы.

Современные системы охраны комплектуются высокими технологиями, исключающими человеческий фактор, облачными решениями хранения информации, дистанционным управлением с общей базой на одной платформе — смартфоне. Развитие мобильных сервисов позволяет управлять сложными инженерными системами дома в один клик с гаджета.

— Уже сейчас существуют технологии для интеграции практически любого смартфона в современные системы безопасности. Благодаря этому проезжать шлагбаумы или проходить домофоны можно, не доставая ключи, — говорит Николай Жицков, исполнительный директор ООО «УК «Технопарк №1». – Через интернет из любой точки мира можно подключиться к системе видеонаблюдения и получить картинку с камеры на экран смартфона, на него же приходит оповещение  при срабатывании сигнализации, а нажатием одной кнопки можно сообщить в соответствующую службу об аварии или незаконном проникновении в квартиру.

Застройщики постепенно внедряют опции безопасности в систему «Умный дом», говорит Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). Некоторые анонсируют, что скоро с помощью интеллектуальной системы можно будет не только контролировать потребление энергоресурсов и передавать показания счетчиков в УК, но и просматривать записи с камер и даже заранее вызывать лифт, находясь в квартире.

— Не все жильцы новостроек сегодня готовы платить за услуги консьержа, многие отказываются от этой опции, — говорит эксперт. — Тем не менее, полная цифровизация систем безопасности с исключением человеческого фактора вряд ли возможна в ближайшем будущем. Должно появиться программное обеспечение, которое позволит искусственному интеллекту безошибочно определять опасную ситуацию и подавать сигнал о ней. При этом риски сбоя в системе должны быть минимальны, а процент отслеживания потенциальных угроз близок к 100.

Умное будущее

Возможно, в будущем для доступа на территорию жителям не понадобится даже магнитный ключ — достаточно будет отпечатка пальца или биометрии лица, но в массовый сегмент такие технологии придут нескоро, уточняет Наталья Кукушкина. Также непонятно, как будет решаться вопрос с часто меняющимися нанимателями жилья, возможны накладки с занесением новой информации в базу.

Аналогичная ситуация сейчас складывается, например, с контролем за работой инженерных систем: отоплением, водоснабжением, электричеством.  «Пока нам все равно нужен человек, который нажмет на условную тревожную кнопку, и диспетчер, который отреагирует — несмотря на то, сегодня все датчики протечек и отказов систем — автоматические», — объясняет Наталья Кукушкина. .

Сергей Пухарев прогнозирует развитие видеоаналитики и интеллектуальной составляющей систем безопасности. Благодаря нейросетям система видеонаблюдения становится подобна человеческому мозгу, она научилась давать оценку происходящему и самостоятельно принимать решения. Методы анализа изображений могут решать сложные задачи вроде обнаружения объектов нужного типа среди других движущихся или статических, а также возможна видеодетекция огня, дыма и странного поведения людей.  Детектор движения покажет движение в кадре и сохранит время его начала и окончания (там, где его быть не должно — например, на крыше дома), а детектор оставленных предметов отслеживает объекты в кадре по заданным параметрам и обозначает (подсвечивает) все подозрительное на экране оператора.

Применение систем умного дома будет расти, считает Вадим Ушаков. К примеру, это ключи доступа с информацией о владельце, встроенная квартирная сигнализация, датчики защиты от протечек, программы, имитирующие присутствие в квартире во время отсутствия хозяев — автоматически включающие свет, телевизор, радио. Такие системы сейчас есть в единичных проектах либо предлагаются опционально, но в дальнейшем сфера их применения может быть расширена. Но все же еще долгое время автоматика не сможет полностью заменить необходимость в персонале.

Анна Романова, «Фонтанка.ру»

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