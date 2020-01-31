Генконсульство Финляндии перечислило условия для получения пятилетней визы

Евросоюз с 3 февраля начнёт применять новый Шенгенский визовый кодекс, и пятилетнюю визу путешественникам будет получить проще.

Россиянам будут чаще давать шенгенскую визу сроком на пять лет. Об этом 31 января сообщило Генеральное консульство Финляндии в Петербурге.

Пятилетний шенген смогут получить путешественники, у которых уже была многократная шенгенская виза минимум на два года в течение последних трёх лет.

Заявители, желающие получить финскую визу сроком на пять лет, должны учесть следующие моменты:

За последние три года у заявителя должна быть минимум один шенген на 2 года.

Виза должна быть использована верно, т.е. основная страна поездок – Финляндия. На вопрос, считается ли количество визитов в страну или дней пребывания, однозначного ответа Генконсульство не даёт: "Рассмотрение заявления в целом и использование визы являются решающими в этом вопросе". Но, как показывает практика, считают поездки.

В визовой анкете в пункте 29 нужно указать дату начала первой планируемой поездки, в пункте 30 – дату окончания первой планируемой поездки.

На сколько дать шенген, решает консул – исходя из предыдущей визовой истории заявителя и предъявленных документов (теперь пункта, где можно указать желаемый срок, в анкете нет).

Паспорт заявителя должен быть действителен ещё минимум три месяца после предполагаемой даты истечения срока действия пятилетней визы. Если нет, то визу выдадут на более короткий срок. Наглядный пример на фото выше: если паспорт действителен лишь до 13 января 2024 года, то срок окончания действия визы – за три месяца ДО: 12 октября 2023 года. То есть виза будет действительна в течение 3 лет и почти 10 месяцев.

Начиная с 03.02.2020 заявление может быть подано не раньше чем за шесть месяцев до начала поездки.

Подать заявление о получении новой визы можно будет не раньше чем за шесть месяцев до истечения срока действия предыдущей.

Остальные условия, касающиеся выдачи визы и требуемых прилагаемых документов, остаются неизменными. Цена многократной визы на пять лет не отличается от цены многократной визы на два года, то есть составляет 35 евро плюс сервисный сбор (при подаче заявления в визовом центре).

Визовый кодекс распространяется на все представительства и визовые центры Финляндии на территории России.



