Просвистевшая у полицейского уха табуретка приговорила жителя Петербурга к строгому режиму

В Петербурге к реальному сроку за метание табуретки в сотрудника полиции приговорили пьяного скандалиста. Артем Гокинаев хоть и промахнулся, но строгий режим на ближайший год ему обеспечен.

Как сообщает 31 января объединенная пресс-служба судов Петербурга, встреча участкового с Артемом случилась на Богатырском проспекте в июне прошлого года. Нетрезвый Гокинаев, третьи сутки подряд отмечая День России, с кулаками бросался на соседей по 48-му дому. Они вызвали полицию. Из отдела полиции приехал сотрудник в форме. Он получил порцию неласковых и нецензурных эпитетов в свой адрес, встал в защитную стойку и отразил пару кулачных выпадов. Удары, как уточняет пресс-служба, не достигли цели. Разъяренный Гокинаев призвал в союзники табурет.

«Схватил его правой рукой, прицелился и бросил в сторону участкового, но не попал», – добавили в пресс-службе судов.

Вину Артем признал, но за угрозу насилия над представителем власти получил 1 год и 2 месяца строгого режима. В его анамнезе нашлись некоторые обременения. По делу о табурете и голове полицейского Гокинаев несколько месяцев числился в розыске. Он не пришел на первое судебное заседание в сентябре 2019 года и пропустил последующие. Отыскали его только к январю.





У Гокинаева есть непогашенная судимость. В 2013 году Выборгский горсуд Ленобласти приговорил его к пяти годам общего режима за угон автомобиля и разбойное нападение на свою бабушку. Судя по всему, склонность к причудливым средствам поражения у него в крови. Отнимая деньги у родной старушки, он использовал столовую вилку.

Табуреты регулярно норовят встретиться с головами полицейских в различных городах России. В январе 2019 года жителя Новосибирска приговорили к полутора годам условно за удар по участковому в подъезде дома на Большой улице. Полицию вызвала жена осужденного, и табуретом сотрудник получил, когда принимал у нее заявление.

В феврале 2018 года суд Ульяновска тоже ограничился условным сроком местному жителю, доставленному в ОВД за уличное пьянство и в порыве мести ударившему сотрудника полиции казенным табуретом.