В Кремле анонсировали «специальные меры» для борьбы с коронавирусом. Путин созывает совещание

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что угроза завоза в Россию 2019-nCoV сохраняется, однако власти намерены ей противостоять.

«Проблема признана широко и официально, более того, ВОЗ проблема признана, поэтому, безусловно, это та проблема, которая вызывает серьезную озабоченность. Это та проблема, которая, собственно, является поводом для специальных мер, принимаемых нашим правительством», – цитирует 31 января заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.

По его словам, угроза завоза коронавируса в Россию сохраняется. Также пресс-секретарь Владимира Путина рассказал, что президент проведет совещания по поводу 2019-nCoV, на котором главе государства расскажут о мерах для противодействию вирусу.

Песков выразил радость от того, что в России пока не выявлено ни одного заболевшего. На коронавирус проверили также и возвращающихся из Китая петербуржцев.

По последним данным СМИ, коронавирус убил в Китае уже 213 человек. Первое подозрение на заражение в России выявили 22 января: в Пулково медики в костюмах химзащиты увезли двоих пассажиров рейса из Китая. В итоге врачи заявили, что коронавирус не подтвердился. Роспотребнадзор считает, что «риск распространения в России коронавируса из Китая невелик», однако посольство РФ в Пекине рекомендует россиянам соблюдать меры предосторожности. ВОЗ 30 января признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.



