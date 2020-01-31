Результаты выборов в одном из округов «Черной речки» признали недействительными. Там избирком не зарегистрировал кандидата, несмотря на решение суда

Приморский районный суд признал недействительными результаты выборов по одному из избирательных округов муниципалитета «Черная речка». Решение в пользу истца – выдвиженца «Справедливой России» Павла Чупрунова – суд принял 31 января, сообщили «Фонтанке» участники заседания.

Выборы в «Черной речке» прошли без участия Павла Чупрунова. Избирательная комиссия муниципального образования (ИКМО) не зарегистрировала его кандидатом, несмотря на решение суда, обязывающее сделать это. Всего в этом муниципалитете четыре избирательных округа. Суд признал недействительными результаты выборов только в одном из них – №2, так как Павел Чупрунов пытался баллотироваться именно там.

В «Черной речке» избирательная кампания проходила с многочисленными скандалами. На этапе подачи документов потенциальные кандидаты не могли найти избирком. А зампред Центризбиркома Николай Булаев даже публично «поаплодировал изощренности ума» руководителя местной ИКМО Михаила Доброхотова, который отказался принимать документы у выдвиженцев, сославшись на большую загрузку заданиями, поступившими из ЦИК. После выборов Михаил Доброхотов стал главой администрации «Черной речки».



