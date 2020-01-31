Чемпионат мира по хоккею в Петербурге могут перенести на 2024 год

В случае лишения Санкт-Петербурга права на проведение чемпионата мира по хоккею в 2023 году из-за санкций Международного антидопингового агентства (ВАДА), город все равно примет турнир, но в 2024 году. Об этом «Фонтанке» в пятницу, 31 января, сообщил источник знакомый с ситуацией изнутри.

Окончательное решение об этом, как и заявил ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, будет принято в спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Напомним, 9 декабря исполнительный комитет WADA принял решение отстранить Россию от международных соревнований на 4 года, а также лишить страну права проведения крупных спортивных турниров. То есть санкции действуют как раз до 2023 года включительно.

Стоит отметить, что в Петербурге сегодня начали снос СКК, на его месте будет построена самая большая в мире ледовая арена, как раз к проведению чемпионата мира по хоккею 2023 года .



