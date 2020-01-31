Январское купание у Петропавловки. Когда зрителю холоднее, чем моржу

Заплывом в Неве решил отметить последний день января петербуржец. Купающегося у Петропавловской крепости мужчину снял на видео и выложил в «ВКонтакте» очевидец.

Даже зрителю от просмотра этого ролика холодно. А вот моржу — ничего. Спустившись к воде, экстремал проверяет водичку Кронверкского пролива, а потом ныряет и плывет. Все это — на фоне красивого пейзажа: хмурое небо Петербурга, Петропавловский собор, припорошенная снегом травка.

Сейчас в городе на Неве два с половиной градуса в минусе.



