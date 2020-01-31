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Происшествия
31.01.2020 13:00
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Шалости в стиле Кокорина на петербургской свадьбе довели до суда. Стрелок впечатлил на два уголовных дела

В суд ушло дело о свадьбе с национальным колоритом в Адмиралтейском районе Петербурга. Лихо расстрелянный воздух потянул не только на хулиганство, но и на угрозу убийством.

О передаче дела в суд 31 января сообщает горпрокуратура. Обвинительное заключение утвердили в отношении 25-летнего жителя Ленобласти, блюстителя кавказских традиций. По версии следствия, в декабре прошлого года он добавил веселья свадебному кортежу на пересечении Старо-Петергофского проспекта и набережной Обводного канала.

Ему вменяют не менее 11 выстрелов из спортивного пистолета. Как уточняют в ведомстве, палил в воздух, но в сторону человека пистолет всё же направлял. Потерпевшим оказался попавшийся на пути кортежа водитель «Газели». Направленное на себя оружие он расценил как реальную опасность, в полиции согласились.

В окончательной редакции жителю Ленобласти предъявили обвинение в хулиганстве с применением оружия и угрозе убийством. Его дело 27 января зарегистрировал Ленинский райсуд.

Стрельбой на свадьбе отметился также футболист Александр Кокорин, приобщившийся к местным традициям в Северной Осетии.


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