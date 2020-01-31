Facebook будет удалять конспирологию о коронавирусе

Администрация социальной сети решила отреагировать на распространяющиеся теории заговора по поводу эпидемии 2019-nCoV в Китае.

«Мы начнем удалять контент с ложными утверждениями или теориями заговора, которые были названы таковыми ведущими мировыми организациями здравоохранения и местными органами», – говорится 31 января в специальном заявлении компании.

В социальной сети посчитали, что особенно вредными для пользователей могут быть посты, которые призывают отказаться от лечения или не следовать рекомендациям медиков. Кроме того, бан будет наложен на распространение информации о самостоятельном лечении.

Ранее Facebook уже изменил свой алгоритм таким образом, чтобы при поиске сведений о 2019-nCoV пользователям выдавалась проверенная информация от ВОЗ и властей.

С появлением коронавируса стали распространяться различные теории заговора. В частности, приверженцы идей китайского профессора Ай Юэцзиня вспомнили его предсказание о созданном ЦРУ специальном заболевании для уничтожения китайцев. С идеей о том, что коронавирус – это провокация США, согласен и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, который рассказал об этом в эфире федерального телевидения. Также конспирологи указывают, что нынешняя эпидемия попадет в цикл смертельных болезней, которые атакуют человечество раз в сто лет. Помимо этого в Интернете распространяется теория, что китайские власти скрывают истинные масштабы трагедии.



