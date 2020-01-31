Перпетуум мобиле: транспортная жизнь мегаполиса в 40 секундах, которые можно смотреть вечно

В будний день в Петербурге на маршруты выходят в среднем 3350 автобусов, троллейбусов и трамваев. Специалисты «Яндекс.Карт» проанализировали данные о местоположении транспорта за ноябрь 2019 года, полученные от ГКУ «Организатор перевозок», ускорили в сотни раз и показали один день из жизни петербургского общественного транспорта в коротком видеоролике.

Большую часть общественного транспорта Петербурга составляют автобусы, троллейбусы работают только на 46 из 403-х городских маршрутов, а трамваи – на 42-х, говорится в исследовании компании, опубликованном 31 января. Для анализа эксперты брали только те маршруты, начальная и конечная остановки которых расположены в административных границах города. Маршрутки в исследовании не учитывали.

Начало активного движения общественного транспорта в Петербурге приходится на промежуток с 6 до 7 часов утра, с 8 до 9:30 – час пик, хотя по интенсивности движения он не особенно выделяется. С 10 до 15 часов автобусов, троллейбусов и трамваев на улицах меньше, хоть и всего на полторы сотни. Затем количество транспорта начинает плавно расти, достигая вечернего часа пик с 17 часов до 18:30, после чего активность движения постепенно снижается.





В выходные транспорта на линию выходит немного меньше, и выраженных пиков нет: количество машин растет до часа дня, затем до шести вечера остается примерно одинаковым и идет на спад.