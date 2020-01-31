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В Петербурге произошло обрушение при демонтаже СКК. Трансляция в режиме онлайн

Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
31.01.2020 18:00
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Активный февраль на Царскосельских холмах

На юге Санкт-Петербурга, в 2 километрах от въезда в Пушкин, возводится новый престижный микрорайон. Проект получил название «На Царскосельских холмах». На его территории уже проживают 4,5 тысяч человек.

Активный февраль на Царскосельских холмах

shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Здесь строительная компания «Терминал-Ресурс» строит комфортабельные малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы». Параллельно с жилыми объектами возводятся общественно-деловые здания, развивается транспортная и социальная инфраструктура, появляются новые спортивные и развивающие центры. Вопрос, как организовать свой досуг, решается быстро. В распоряжении новосёлов все возможности Пушкинского района.

Музеи

Интерактивный Музей-театр «Сказки Пушкина» приглашает в гости. Здесь проходят детские спектакли и интерактивные программы для детей от 1,5 лет по средам в 18.00, субботам и воскресеньям в 10.00 и 11.00. Первого февраля, в субботу, состоятся представление для самых маленьких зрителей: в 10.00 – «Волк и семеро козлят», в 11.00 – «Как Алёнка пасла Гусёнка». Второго февраля, в воскресенье, в 10.00 пройдёт интерактивная программа «Гуси-Лебеди», в 11.00 – спектакль «Сказка о маленьком волчонке» (0+).

shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

В музее-заповеднике «Павловск» проходит выставка «Античные коллекции императрицы Марии Федоровны» (0+). Экспозиция, посвященная 260-летию со дня рождения супруги Пава I, будет открыта до 1 апреля.

Дом молодёжи

Царскосельском доме молодёжи 9 февраля в 19 часов представят программу «Романс».

8 февраля 2020 г. в 16.00 на сцене ДМ «Царскосельский» состоится концерт Детского вокального ансамбля «Гномы» с незабываемой шоу-программой «Хорошо жить на свете» (0+).

Красота, изящество, элегантность – все это есть в танго! 14 февраля 2020 года в 19.00 симфонический оркестр «Concord Orchestra» приглашает на свое новое шоу «Танго страсти Астора Пьяццоллы» (12+).

15 февраля 2020 года здесь выступит уникальный творческий коллектив – Хор Валаамского монастыря – с новой концертной программой «Мелодии русской души» (6+).

Вечер джазового тромбона состоится 19 февраля в 19.00. Впервые в рамках проекта TepperJazz солистом концерта станет исполнитель на тромбоне (6+).

Спектакль-комедия «Муж с доставкой на дом» будет поставлен на этой же сцене 22 февраля, в субботу, 19:00 (12+).

shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Лицейский сад

Традиционная встреча в Лицейском саду, посвященная Дню памяти Александра Сергеевича Пушкина, состоится 10 февраля в 12.00 (0+).

Дом культуры

11 февраля в Пушкинском доме культуры состоится спектакль «Моцарт и Сальери» из цикла музыкально-поэтических спектаклей по произведениям русских поэтов 19-20 веков. Начало в 18.00 (12+).

На спектакле «Майлаф» народного драматического театра Пушкинского дома культуры 15 февраля в 19.00 вас ждут несколько комических и мелодраматических историй о любви (18+).

Библиотеки

Детская библиотека города Павловска приглашает на выставку «Мышиные истории». Спешите познакомиться с очаровательными мышками из войлока и мохера – символами года. Автор работ – художница Наталья Фадеева. Выставка продлится до конца февраля (0+).

3 февраля в 10.00 Центральная районная детская библиотека проводит литературно-музыкальную композицию о Данииле Гранине. В ярком повествовании о жизни и творчестве писателя будет грустное и веселое, сложное и простое, обыденное и удивительное (12+).

4 февраля в 11.30 библиотека «Ласточка» проводит вечер, посвященный прекрасной и трагической истории отношений Ивана Тургенева и Полины Виардо (18+).

Центральная районная библиотека им. Д. Н. Мамина-Сибиряка, клуб «Отечество» приглашают 5 февраля в 17.30 на Вечер Памяти Анны Ивановны Зеленовой и Татьяны Николаевны Никитиной «Тебе, любимый Павловск» (12+).

Готовые и строящиеся квартиры в Пушкинском районе от застройщика: г. Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Бизнес парк «Гараж», жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

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