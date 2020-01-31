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Общество
31.01.2020 13:40
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Правка Конституции разделила россиян. Одни верят в «совершенствование системы управления», другие — в то, что Путин останется у власти

47% россиян считают, что предложения Владимира Путина по изменениям в главном законе страны, нужны действующему президенту России для расширения своих полномочий, чтобы «позволить ему оставаться у власти после 2024 года. 44% граждан полагают, что конституционная реформа задумана ради «совершенствования системы управления государством и в интересах большинства населения страны». Об этом в пятницу 31 января сообщает сайт «Левада-центра» .

АНО “Левада-Центр” (внесена Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции ин.агента)
АНО “Левада-Центр” (внесена Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции ин.агента)

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При этом каждый пятый россиянин (20%) впервые услышал о конституционной реформе Путина от социологов. «Что-то слышали» об этом 58% граждан. «Хорошо осведомлены» лишь 22%.

Самый популярный ответ о роли Конституции в жизни страны – «Конституция не играет значительной роли в жизни страны, поскольку мало кто с ней считается». Так ответил каждый третий респондент (30%). Четверть россиян (27%) полагает, что «Конституция гарантирует права и свободы граждан». Чуть меньшее количество граждан (24%) считают, что главная роль основного закона в «поддержании порядка в деятельности государства». Каждый седьмой (15%) уверены, что Конституция нужна стране, что президент мог контролировать Госдуму.


В четверг 30 января социологическая служба сообщила, что количество россиян, которые надеются, что после 2024 года Владимир Путин отойдёт от власти, превышает число тех, кто верит, что он останется президентом РФ.

После начала конституционной реформы каждый четвёртый респондент «Левада-центра» заявил, что управлять Белоруссией и Россией должен один и тот же человек

Поправки в Конституцию прошли первое чтение в Госдуме 23 января, спустя всего неделю после оглашения президентом его идей. И «Единая Россия», и «оппозиционные фракции» единогласно их поддержали. Второе чтение может пройти не так стремительно. В четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поправок очень много, поэтому обсуждается вопрос переноса второго чтения «на конец февраля, либо на начало марта» .

Члены рабочей группы по выработке других правок предлагают ввести в Конституцию термин «верховный правитель». Член группы Елена Альшанская убеждала «Фонтанку», что их собрание – «не колхоз».

В случае одобрения законопроекта Путина «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» , он должен быть одобрен Советом Федерации и двумя третями региональных парламентов.

По инициативе Путина будет организовано народное голосование за изменения, которое не имеет юридического статуса. Тем не менее накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что «если граждане его (законопроект Путина о поправках — прим.ред.) не поддержат, он не вступит в силу».

«Если люди посчитают (введение в действие поправок — прим. ред.) нецелесообразным, то так и произойдет», – заявлял ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.


Более 30 000 человек подписались под «манифестом граждан России» против изменения Конституции .

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