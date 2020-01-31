Пять человек погибли при взрыве на заводе в Мценске. Все — граждане Турции

Пять человек погибли, трое пострадали в результате взрыва на заводе в Мценске Орловской области.

По данным регионального ГУ МЧС, спасателей на улицу Автомагистраль вызвали в десять утра 31 января. В строящемся здании сдетонировала газовоздушная смесь, частично обрушив кровлю. Взрыв не вызвал пожара.

«По предварительной информации, пострадало 3 человека, погибли 5 человек. Имеются разрушения конструкций», – говорится в официальном сообщении ведомства.





По сведениям РИА Новости, все погибшие и пострадавшие — граждане Турции.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности гибель пяти человек (ч. 3 ст. 143 УК), сообщает «Интерфакс». По его данным, площадь обрушения – 200 квадратных метров.

ТАСС отмечает: взрыв произошел на строящемся предприятии Завода профессионального оборудования.

Напомним, в январе при пожаре на лесопилке в Томской области погибли 12 человек, в том числе 11 граждан Узбекистана. Здание не было предназначено для проживания людей, на его окнах стояли решетки.