Власти показали, как и где планируют разместить второй вестибюль «Василеостровской». Мнения горожан обещают учесть до 13 февраля

На сайте Смольного появились материалы к публичным слушаниям, посвященным новому выходу из метро «Василеостровская». Здание вестибюля будет расположено на 11-й линии В.О. между домами №34 и 40, следует из материалов, размещенных на сайте правительства.

Публичные слушания будут проводиться до 22 февраля. Собрание участников состоится 13 февраля, и до этого же дня можно выразить свое несогласие с идеей властей. «Фонтанка» попыталась связаться с владельцем здания, в котором расположится вестибюль и где прописаны с десяток компаний, связанных с банком «Россия», однако его представитель оказался недоступен.

Напомним, в начале лета 2019 года контракт на корректировку проектной документации для строительства второго выхода из «Василеостровской» выиграл петербургский «Ленметрогипротранс». По условиям контракта стоимостью 91 млн рублей, проектировщик должен будет актуализировать подробный план строительства до сентября 2020 года.







