Судьба ЧМ-2023 по хоккею в Петербурге будет решаться на суде в Лозанне

Проведение чемпионата мира по хоккею в Петербурге оказалось под угрозой. Как сообщает ТАСС со ссылкой на президента ФХР Владислава Третьяка, окончательное решение по этому вопросу будет принято в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне (Швейцария).

«У нас с Международной федерацией хоккея разногласий нет. Международная федерация старается, чтобы все соревнования, какие мы получаем, состоялись, – а это чемпионат мира 2023 года в Санкт-Петербурге, в 2021 году мы хотим женский чемпионат мира высшего дивизиона провести. По Санкт-Петербургу у нас в суде будет решаться вопрос», – подчеркнул Третьяк.

В то же время президент ФХР заявил, что молодежный чемпионат мира по хоккею 2023 года точно пройдет в России.

Напомним, 9 декабря исполнительный комитет WADA принял решение отстранить Россию от международных соревнований на 4 года, а также лишить страну права проведения крупных спортивных турниров.

Стоит отметить, что в Петербурге сегодня начали снос СКК, на его месте будет построена самая большая в мире ледовая арена, как раз к проведению чемпионата мира по хоккею 2023 года.



