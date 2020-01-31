Новый экспресс-тест для выявления коронавируса создали в Китае. Время его работы до 15 минут

Китайские исследователи разработали экспресс-тест для выявления коронавируса. Он показывает результат за 8–15 минут.

Созданием набора занимались эксперты Национального института по контролю и профилактике вирусных заболеваний совместно с одной из компаний города Уси, об этом 31 января сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Xinxua. Информацию подтвердили в городском Управлении по науке и технологиям. Как именно работает тест, не сообщается, но известно, что его возможно транспортировать на дальние расстояния.

По последним данным, коронавирусом в Китае заразились 9 692 человек, от болезни умерли 213. Цифры возросли в десятки раз буквально за одну ночь. Всемирная организация здравоохранения признала происходящее чрезвычайной ситуацией.

Существующие тест-системы в Петербург ввезли 25 января, сообщалось, что их скорость – около 20 минут. Прибывающих в город туристов решили проверять прямо в самолёте. Мазки из носа и полости рта отправляли на дальнейшее исследование в лабораторию Роспотребнадзора.



