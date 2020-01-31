Видеоанекдот: столкнулись на Невском «Лексус» и «Ока»

Кадр из видео в vk.com/spb_today

Целый сборник «бородатых» анекдотов выдали зрители небольшой аварии, произошедшей в самом центре Петербурга утром 31 января.

Два легковых автомобиля притёрлись на Невском проспекте, у пересечения с набережной Фонтанки, – «Лексус» и потрёпанная «Ока», ставшая в Петербурге уже редкостью.

Повреждения, судя по кадрам очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», небольшие, но европротокол водители оформлять не стали: на месте работает ГИБДД.



