Происшествия
Видеоанекдот: столкнулись на Невском «Лексус» и «Ока»
Целый сборник «бородатых» анекдотов выдали зрители небольшой аварии, произошедшей в самом центре Петербурга утром 31 января.
Два легковых автомобиля притёрлись на Невском проспекте, у пересечения с набережной Фонтанки, – «Лексус» и потрёпанная «Ока», ставшая в Петербурге уже редкостью.
Повреждения, судя по кадрам очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», небольшие, но европротокол водители оформлять не стали: на месте работает ГИБДД.