«Все на грани». Эвакуация петербургских туристов с Хайнаня пошла не по плану, зато в Пулково они прилетят уже проверенными на коронавирус
Рейс компании Azur Air ZF-760 должен был вывезти россиян из охваченного коронавирусом курорта Санья в Южно-Сахалинск, однако экстренно сел в Хабаровске. Поменяв аэропорт еще раз, после полуночи они будут уже в Петербурге.
«Нас вчера [30 января] из Саньи экстренно эвакуировали. Но на этом хорошее заканчивается. Ночью по 00:40 по Китаю и 18:40 по Москве мы вылетели в Сахалин, хотя мы все из Питера. Бывает, понимаем. Но в Сахалинск мы так и не долетели, из-за плохих условий рейс не приняли, и самолет сменил маршрут до Хабаровска», – рассказал 31 января читатель «Фонтанки» Ренат, который оказался в группе из 30 эвакуируемых туристов.
По его словам, город на Амуре принял петербуржцев не очень приветливо и они «более двух часов просидели в самолете». «Все на грани эмоционального и физического напряжения», – так ситуацию описал собеседник нашего издания.
В аэропорту Хабаровска «Фонтанке» подтвердили прибытие внепланового рейса, а также то, что прилетевших из Китая проверили на коронавирус. «В 13 часов, действительно, сел [самолет] на запасной аэродром. Пассажиры прошли все таможенные процедуры и все процедуры Роспотребнадзора», – уточнила начальник пресс-службы аэрохаба Хаустова Анастасия. По ее словам, петербуржцы уже зарегистрированы на внутренний рейс. Однако путь их будет пролегать не сразу в Петербург, а сначала обратно в Южно-Сахалинск.
По горячей линии перевозчика Azur Air «Фонтанке» сообщили, что домой туристы вернутся рейсом ZF-9902 с Сахалина. В 0:20 они будут уже в Пулково.
Другой читатель «Фонтанки» Константин, который ранее рассказал, что происходит на Хайнане, отметил, что на курортном острове остается примерно 10 туристов из Петербурга. Их вывезут уже в феврале рейсом через Москву.
Напомним, что группа петербуржцев прибыла на тропический остров 25 января по путевкам Anex Tour, после чего оператор приостановил продажи туров. «Более 90% всех пассажиров приходили на рейс и требовали с нашей стороны исполнения обязательств по договору», – уточнили «Фонтанке» в туркомпании. После начала эпидемии и фактического закрытия города, россиян начали вывозить с острова. Для этого были зарезервированы «дополнительные и борта большей емкости» Azur Air. Всех туристов вывезут к 3 февраля.
Справка:
По последним данным СМИ, коронавирус убил в Китае уже 213 человек. Первое подозрение на заражение в России выявили 22 января: в Пулково медики в костюмах химзащиты увезли двоих пассажиров рейса из Китая. В итоге врачи заявили, что коронавирус не подтвердился. Роспотребнадзор считает, что «риск распространения в России коронавируса из Китая невелик», однако посольство РФ в Пекине рекомендует россиянам соблюдать меры предосторожности. ВОЗ 30 января признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.
Хайнань – это самая южная провинция Китая, где живет 8 миллионов человек. Из-за своего тропического климата остров снискал славу самого большого и популярного курорта Поднебесной. Самый крупный город — это Хайкоу, где живет четверть населения провинции. Санья — это курорт с 600 тысячами жителей. В последние годы поездки на Хайнань стали набирать популярность и среди россиян. 24 января китайские власти запретили продавать туры на свой курорт, а туроператоры начали вывозить своих клиентов.