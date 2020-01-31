«Все на грани». Эвакуация петербургских туристов с Хайнаня пошла не по плану, зато в Пулково они прилетят уже проверенными на коронавирус

Рейс компании Azur Air ZF-760 должен был вывезти россиян из охваченного коронавирусом курорта Санья в Южно-Сахалинск, однако экстренно сел в Хабаровске. Поменяв аэропорт еще раз, после полуночи они будут уже в Петербурге.

«Нас вчера [30 января] из Саньи экстренно эвакуировали. Но на этом хорошее заканчивается. Ночью по 00:40 по Китаю и 18:40 по Москве мы вылетели в Сахалин, хотя мы все из Питера. Бывает, понимаем. Но в Сахалинск мы так и не долетели, из-за плохих условий рейс не приняли, и самолет сменил маршрут до Хабаровска», – рассказал 31 января читатель «Фонтанки» Ренат, который оказался в группе из 30 эвакуируемых туристов.

По его словам, город на Амуре принял петербуржцев не очень приветливо и они «более двух часов просидели в самолете». «Все на грани эмоционального и физического напряжения», – так ситуацию описал собеседник нашего издания.

В аэропорту Хабаровска «Фонтанке» подтвердили прибытие внепланового рейса, а также то, что прилетевших из Китая проверили на коронавирус. «В 13 часов, действительно, сел [самолет] на запасной аэродром. Пассажиры прошли все таможенные процедуры и все процедуры Роспотребнадзора», – уточнила начальник пресс-службы аэрохаба Хаустова Анастасия. По ее словам, петербуржцы уже зарегистрированы на внутренний рейс. Однако путь их будет пролегать не сразу в Петербург, а сначала обратно в Южно-Сахалинск.





По горячей линии перевозчика Azur Air «Фонтанке» сообщили, что домой туристы вернутся рейсом ZF-9902 с Сахалина. В 0:20 они будут уже в Пулково.

Другой читатель «Фонтанки» Константин, который ранее рассказал, что происходит на Хайнане, отметил, что на курортном острове остается примерно 10 туристов из Петербурга. Их вывезут уже в феврале рейсом через Москву.

Напомним, что группа петербуржцев прибыла на тропический остров 25 января по путевкам Anex Tour, после чего оператор приостановил продажи туров. «Более 90% всех пассажиров приходили на рейс и требовали с нашей стороны исполнения обязательств по договору», – уточнили «Фонтанке» в туркомпании. После начала эпидемии и фактического закрытия города, россиян начали вывозить с острова. Для этого были зарезервированы «дополнительные и борта большей емкости» Azur Air. Всех туристов вывезут к 3 февраля.