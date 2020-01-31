С начала февраля работы ограничат набережную Карповки и Гороховую улицу

С понедельника, 3 февраля, в Петербурге вступят в силу ограничения движения по трем новым адресам. В Невском и Петроградском районах водителей потеснят работы по прокладке водопровода и канализации, а в центре – реставрация лицея.

Как сообщает 31 января пресс-служба Государственной административно-технической инспекции, до 16 февраля будет ограничено движение по проспекту Александровской Фермы от Антокольского переулка до улицы Бабушкина. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» будет прокладывать там водопровод.

А на набережной реки Карповки Водоканал продолжит прокладывать канализацию, в связи с чем до 17 февраля закроют направление движения по нечетной стороне набережной от Геслеровского моста к Каменноостровскому проспекту.

Помимо этого, с 3 февраля по 29 мая будет ограничено движение по Гороховой улице от Казанской улицы до набережной реки Мойки. АО «Петрос» разместит там пешеходную галерею на время ремонтно-реставрационных работ Лицея №211 имени Пьера де Кубертена.



