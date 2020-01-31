Глава Крыма: Уволить главу горсовета Керчи в течение дня. Иначе приеду сам

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов ещё раз потребовал отставки главы городского совета Керчи и её заместителя, причем весьма скорой – в течение сегодняшнего дня. Ультиматум от губернатора зафиксирован на его страничке во «ВКонтакте».

«Прочитал сообщения в СМИ о том, что глава горсовета Керчи Мая Хужина не видит своей вины в скандале с вручением хлеба живущим в городе блокадникам и отзывает свое заявление об увольнении. Наглость зашкаливает. Считаю её заявление ересью и самодурством», – начал Аксёнов.

«Созвонился с главой администрации Керчи Сергеем Вадимовичем Бороздиным. Если в течение сегодняшнего дня мое требование об увольнении главы и заместителя городского совета не будет выполнено, то в понедельник выезжаю в Керчь на внеочередную сессию городского совета, на которой в моем присутствии будет поставлена точка в этом вопросе, – рассказал о своих планах глава республики. И добавил уж совсем оптимистичное: – Посмотрим, где они смогут после этого работать».





Ранее 31 января глава городского совета Керчи Мая Хужина решила не уходить в отставку и сообщила, что заявление писала «необдуманно» и на эмоциях после скандала с подарками блокадникам на 27 января.

Ранее сообщалось, что и глава Керченского городского совета Мая Хужина, и её заместитель Лариса Щербула решили уволиться после того, как 30 января СМИ обратили внимание на фотоотчёт с поздравлениями блокадников в Керчи. На снимках, выложенных чиновницами, видно, что они пришли в гости в шубах, пенсионерам подарили похожие на батон пироги в полиэтиленовых пакетах и букеты, упакованные в бумагу с надписями на немецком. Отставки чиновниц требовал глава Крыма Сергей Аксёнов, он назвал историю «дикой» и сообщил, что произошедшее выглядит «как издевательство, как унижение» блокадников и всех пожилых людей.