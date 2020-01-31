Два ДТП на одном путепроводе вызвали коллапс районного масштаба, хотя в целом дороги Петербурга свободнее обычного

Максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга утром 31 января оказалась ниже нормы – максимум 5 баллов против обычных шести, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Самым проблемным районом, как это нередко бывает, стал Невский, точнее, окрестности Народной улицы и внутреннее кольцо КАД. Ситуацию там на этот раз осложнили в том числе аварии на путепроводе «Нева» перед съездом на Народную – сразу две. В одном месте столкнулись две легковушки, а рядом с ними – легковая и грузовая машины. «Жесть, вместо 15 минут простояла 1,5 часа», – жаловались автомобилисты группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». И ещё: «Пришлось через КАД и Косыгина ехать до Большевиков. Мммм... Это прекрасное утро».

Проспект Славы и Народная улица в направлении к Московскому проспекту стали, по оценке «Яндекса», самой загруженной магистралью – 8 баллов. Оттуда же, из ДТП на «Неве», «выросли» две крупнейшие пробки из топ-5:





9:38, Мурманское шоссе, 5,9 км, от АЗС до проспекта Большевиков. Пробка продержалась 2 часа 10 минут.

8:54, внутренняя сторона КАД, 4,8 км, от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. Пробка продержалась 20 минут.

8:42, Витебский проспект, Воздухоплавательная улица, 4.2 км, от Бассейной улицы до Лиговского проспекта. Пробка продержалась 2 часа 10 минут.

08:42, Планерная улица, 3.7 км, от Планерной улицы дом №49 до Приморского проспекта. Пробка продержалась 2 часа 20 минут.

09:02, Российский путепровод, Индустриальный проспект, 3.5 км, от улицы Латышских Стрелков до Ириновского проспекта. Пробка продержалась 1 час 40 минут.

Сейчас пробки в Невском районе рассосались, а загруженность городских дорог в целом составляет 3 балла.



