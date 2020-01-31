Квартал Che от Группы «Эталон» получил аккредитацию еще одного банка

ГК «Эталон»

Банк «Возрождение» аккредитовал по ипотеке Квартал Che, который Группа «Эталон» реализует в 7 минутах ходьбы от станции метро «Московские ворота» по адресу: ул. Черниговская, дом 15, литера В.

По условиям банка «Возрождение» приобрести квартиру в Квартале Che можно с первоначальным взносом в размере от 20% и более от стоимости недвижимости. При сумме кредита от 300 тыс рублей до 3 млн рублей процентная ставка составит от 8,45% годовых. Если сумма ипотечного кредита будет увеличена от 3 до 5 млн рублей, то ставка может быть снижена до 8,2%. Минимальная процентная ставка от 7,95% годовых возможна при сумме кредита от 5 млн рублей до 60 млн рублей. Ипотечный займ предоставляется на срок от 3 до 30 лет.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.vbank.ru

Квартал Che включает в себя 6 монолитных домов по 8-12 этажей, 2 встроенных детских сада, наземные и подземные паркинги на 1005 машиномест, а также благоустроенные зоны для отдыха, спорта и прогулок. Для покупателей представлен широкий выбор квартир от студий до трехкомнатных, с европейскими планировками, кухнями-гостиными до 22 кв. м и просторными комнатами. На верхних этажах будут расположены квартиры с потолками высотой до 3,6 м. Изюминкой проекта станут французские балконы с остеклением в пол. Всего в Квартале Che запроектировано 1698 квартир.

Группа «Эталон» планирует завершить строительство проекта во II квартале 2023 года.

Банк «Возрождение» лицензия Центрального банка № 1439 от 22 января 2015 г.

Справка о Группе «Эталон»

«Квартал Che» – застройщик ООО "Специализированный застройщик "Эталон Девелопмент", проектная декларация на сайте наш.дом.рф