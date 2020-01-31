Суды и школы Петербурга заминировали с «партизанской» почты

Чуть позже по «графику», но суды Петербурга вновь отправились на выход. Утром 31 января угроза от анонимов поступила с нового ящика.

Как сообщили в пресс-службе судов города, первым прервал работу Красногвардейский суд. Поводом стало пришедшее на электронную почту письмо, отправленное с временного сервиса Guerrilla Mail. Помимо суда, в тексте указаны десятки школ, гимназий, лицеев и детских садов в разных районах.

Guerrilla Mail («партизанская почта») – одноразовый временный адрес электронной почты. Ранее Роскомнадзор заявил о блокировке почтового сервиса Startmail, зарегистрированного в Нидерландах. Он использовался анонимами с первого дня почтовых минирований. Эвакуации продолжились с адресов, зарегистрированных на другом сервисе – Protonmail. О нем тоже было известно с первого дня.

Напомним, сегодня, вопреки «традиции», суды опередил Кировский завод. Первое сообщение о том, что проходная предприятия закрыта, поступило в редакцию «Фонтанки» в 10 утра.



