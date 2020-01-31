Показываем с воздуха, как демонтируют СКК

В 2019 году ГК «ПСК» ввела в эксплуатацию 77 691 кв. м жилой недвижимости и апартаментов. Это на 57 330 кв. м больше, чем в 2018 году. С такой динамикой ГК «ПСК» стала одним из лидеров рынка по динамике роста сданной в эксплуатацию недвижимости в Петербурге.