Показываем с воздуха, как демонтируют СКК
"Фонтанка.ру"
"Фонтанка.ру"
«Алмаз – Антей» примет участие в Международной выставке сухопутных и военно-морских вооружений «DEFEXPO INDIA – 2020», которая пройдет с 5 по 8 февраля 2020 года в городе Лакхнау, штат Уттар Прадеш (Республика Индия).
Банк «Возрождение» аккредитовал по ипотеке Квартал Che, который Группа «Эталон» реализует в 7 минутах ходьбы от станции метро «Московские ворота» по адресу: ул. Черниговская, дом 15, литера В.
30 января 2020 г. ООО «Сэтл Групп» успешно исполнило обязательство по выплате 9-го купонного дохода по облигационному выпуску серии 001Р-01 (ISIN-код RU000A0ZYEQ9), размещенному в рамках утвержденной Программы Биржевых облигаций общим объемом 25 млрд руб.
По результатам составленного порталом «Бюллетень недвижимости» рейтинга, малоэтажные ЖК «Образцовые кварталы» компании «Терминал-Ресурс» стали лидером скорости. В перечень вошли 11 строительных компаний.
А-Клуб получил премию Frank Private Banking Award 2019 в номинации «Лучший daily banking на рынке private banking в России».
Тенденция к сокращению площади жилья сегодня характерна для рынка недвижимости в России в целом. Несмотря на то, что многие критикуют малогабаритные квартиры за тесноту и отсутствие комфорта, спрос на них остается огромным. Об этом рассказала директор департамента рекламы и маркетинга ГК «Полис Групп» Ольга.
В 2019 году ГК «ПСК» ввела в эксплуатацию 77 691 кв. м жилой недвижимости и апартаментов. Это на 57 330 кв. м больше, чем в 2018 году. С такой динамикой ГК «ПСК» стала одним из лидеров рынка по динамике роста сданной в эксплуатацию недвижимости в Петербурге.
Банк «Санкт-Петербург» запустил сервис «Биржевой мост» в мобильном приложении: теперь прямо в мобильном телефоне в какой бы точке земного шара не находился клиент он сможет совершать операции по покупке или продаже валюты в режиме отложенной конверсии с обеспечительным взносом.
Городской портал «Фонтанка.ру» проводит круглый стол на тему: «Охота за головами. Как поднять престиж рабочих профессий?»
Уже второй год подряд компания «Строительный трест» выступила официальным партнёром международного танцевального фестиваля Crystal Ball, который состоялся 25-26 января в Санкт-Петербурге.