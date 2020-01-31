Брагин - это возвращение СКА в СССР

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин и молодежная супертройка воссоединились в СКА. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает, как в Петербурге пытаются возродить советские традиции.

Валерий Брагин//Петр Ковалев/ТАСС

Назначение главного тренера молодежной сборной России Валерия Брагина в тренерский штаб СКА произошло в обстановке строжайшей секретности. Журналисты в пресс-центре Ледового дворца узнали об этом только из протокола перед матчем с минским «Динамо», 28 января. Самим хоккеистам его представили накануне.

По словам нападающего Василия Подколзина он был очень удивлен, когда увидел многолетнего тренера молодежной сборной в раздевалке СКА.

«Вообще в шоке был, когда Брагин вчера зашел! С ним общаешься, и от него прямо энергетика прет. Очень приятно с ним работать. Слава богу, что у меня есть такая возможность», – рассказывал потом Подколзин журналистам.

Главный тренер СКА Алексей Кудашов рассказал, что Брагин будет отвечать за игру в большинстве, атакующие действия и игру нападающих. Игру в большинстве армейцам нужно действительно улучшать. По реализации численного преимущества петербуржцы с результатом 15,2 процента находятся на 21-м месте в лиге — это худший показатель с сезона 2008/09. Но для всех очевидно, что главной задачей Брагина будет работа с молодежью, которой в СКА в последнее время становится все больше и больше.





Валерий Брагин как игрок не был суперзвездой мирового хоккея, но играл на приличном уровне. С 1974 по 1981 года выступал за московский «Спартак», в составе которого в 1976-м стал чемпионом СССР. Потом были восемь лет в воскресенском «Химике» и еще пять — в датском «Рёдовре» в статусе играющего тренера. В 1997 году началась уже полноценная карьера тренера. Брагин возглавлял воскресенский «Химик», саратовский «Кристалл», московский «Спартак», подмосковный «Атлант», но настоящую славу ему принесла молодежная сборная России, которую он принял в 2010-м. Здесь он сразу начал приносить результат.

Под его руководством команда в том же году впервые со счетом 4-2 по матчам взяла верх в молодежной суперсерии против сборных трех сильнейших юниорских канадских лиг, хотя до этого канадцы, как правило, громили россиян всухую 6-0. Под его же руководством в 2011 молодежная сборная обыграла в финале Канаду, отыгравшись в третьем периоде со счета 0:3. То золото так и остается для Брагина пока единственным, но серебряные и бронзовые медали молодежка под его руководством приносит стабильно вне зависимости от степени таланта имеющихся в его распоряжении игроков. Здесь интересы СКА и Брагина пересеклись.

– Благодаря той работе с молодежью, которую мы проделали с Брагиным за последние пять-шесть лет, мы достигли того, что мы играем первым номером с сильнейшими сборными мира в современный, агрессивный хоккей, – объяснил «Фонтанке» логику приглашения нового тренера в клуб вице-президент СКА Роман Ротенберг. – Так было на молодежном чемпионате мира, где мы выиграли серебро, и на юношеской олимпиаде, где мы стали чемпионами. И мы хотим доминировать таким образом на всех уровнях. Понятно, что для этого должна происходить ежедневная работа, которая возможна только в клубе. В СКА Брагин сможет в ежедневном режиме заниматься развитием игроков, внедрением наших методик, модели игры. «СКА-1946» и «СКА-Нева» идут в лидерах МХЛ и ВХЛ, в основном составе СКА играют много молодых. Достижение спортивного результата и развитие хоккеистов – цели, которые мы перед собой поставили, а Брагин в том числе известен тем, что помогает игрокам расти. Важно, чтобы переход во взрослый хоккей у них прошел безболезненно, чтобы они были готовы показывать самый современный хоккей.

«Фонтанка» уже не раз писала о том, что грядущий потолок зарплат в КХЛ заставил СКА оптимизировать бюджет. Армейцы последние пару лет планомерно отказывались от дорогостоящих суперзвезд в пользу талантливой молодежи. Текущий сезон 2019/20 (последний перед введением жесткого потолка зарплат) стал прорывным в этом смысле. Еще более молодежным СКА стал после чемпионата мира до 20 лет, в котором сборная под руководством всё того же Брагина выиграла серебряные медали. В клубе пошли на эксперимент и создали молодежное звено из игроков, принимавших участие в турнире, а именно Василия Подколзина (18 лет), Ивана Морозова и Кирилла Марченко (по 19). При этом их наделили приличным для их возраста игровым временем — по 12-13 минут. Пока эксперимент можно назвать удачным: на счету Марченко в последних четырех играх 5 (1 гол + 4 результативные передачи) очков, у Морозова – 6 (4+2), Подколзина 4 (2+2).

– Сейчас важно не потерять этих игроков, чтобы они не заканчивали карьеру в 20-летнем возрасте и раньше времени не уезжали за океан, где зачастую наша молодежь перестает прогрессировать, – говорит Роман Ротенберг. – Впереди Олимпиада, на которой, скорее всего, не будет игроков НХЛ. В составе сборной, возможно, будут играть те, кто недавно играл на МЧМ. Например, молодежное звено из СКА может продолжать развиваться внутри нашей системы, мы хотим сохранить их в России. На днях мы подписали новый контракт с Иваном Морозовым, ранее продлили соглашения с Галенюком и Марченко, все они продолжат серьезно помогать СКА. Тем более, после реконструкции СКК в Петербурге появится новая арена на 21500 зрителей. Новая современная инфраструктура необходима для развития хоккея в стране, это серьёзный шаг. Мы планируем на нее переехать, что позволит СКА существенно увеличить доходы и расширить базу болельщиков.

По мнению вице-президента СКА, Подколзин, Морозов и Марченко, играя вместе, должны ориентироваться на легендарную советскую тройку Крутов — Ларионов — Макаров.

– Когда они (Крутов, Ларионов и Макаров — ред.) начали вместе играть в 1981 году им было по 20-22 года — похожий возраст, – считает Роман Ротенберг. – Есть все шансы за год добиться серьезного прогресса и показывать высокий уровень как в КХЛ, так и на международном уровне — то, что мы увидим уже совсем скоро на Шведских играх (молодые игроки также приглашены в сборную для участия в матча этапа Евротура — ред.). В принципе эта тройка вместе с Галенюком в защите может за год добиться очень серьезного прогресса. Ведь те же Крутов — Ларионов — Макаров в свои 20-22 года уже были лидерами в сборной. Подобные готовые тройки и пятерки — это то, к чему мы все должны стремиться.





Единственная проблема, которая может разрушить все то, о чем мечтают в СКА и сборной России, – это Национальная хоккейная лига. Молодые хоккеисты по-прежнему мечтают играть в сильнейшей лиге мира бок о бок с Александром Овечкиным, Евгением Малкиным, Артемием Панариным и другими суперзвездами. Как решить эту задачу, пока не придумали.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»