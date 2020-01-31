Brexit близко. МИД РФ призвал сограждан в Лондоне опасаться этих торжеств

Министерство иностранных дел России 31 января предупредило россиян об акциях противников выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, запланированных в пятницу в Лондоне.

#Великобритания – 31 января в г. #Лондон запланированы акции противников выхода Соединенного Королевства из ЕС; возможны массовые шествия, в том числе в популярных среди туристов районах города; повышенные меры безопасности pic.twitter.com/HILv4aTPws — МИД России ?? ДСКЦ (@MID_travel) January 31, 2020

«Великобритания – 31 января в Лондоне запланированы акции противников выхода Соединенного Королевства из ЕС; возможны массовые шествия, в том числе в популярных среди туристов районах города; повышенные меры безопасности», – говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.

Великобритания в 23:00 31 января по местному времени (02:00 мск 1 февраля) покинет ЕС.

Британия должна была покинуть Евросоюз еще 29 марта 2019 года, но после того, как депутаты трижды проголосовали против соглашения, которое бывший премьер Тереза Мэй согласовала с блоком, ЕС предоставил Великобритании отсрочку до 31 октября. В конце октября ЕС одобрил продление срока Brexit до 31 января 2020 года, затем новое соглашение о выходе одобрили палаты британского парламента, королева Елизавета II и властные структуры Евросоюза.



