Ажиотаж на грибы в январе заметил Смольный и предупреждает: редкие виды охраняются законом

Государственные инспекторы в области охраны окружающей среды в Санкт-Петербурга усилят защиту краснокнижных видов грибов. Об этом 31 января сообщает пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Смольного.

Нынешней тёплой зимой инспекторы столкнулись с ажиотажем на редкие виды грибов. «У людей нет жизненной потребности в сборе краснокнижных грибов. Важно понимать, что собранный экземпляр редкого гриба может стать последним. Поэтому краснокнижные виды охраняются законом», – отмечает начальник инспекторской службы ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» Дмитрий Мячков-Зенькович.

По городским заповедным местам отправились инспекторы комитета и дирекция вместе с микологом Наталией Потаповой – для инструктажа по ареалу обитания краснокнижных видов грибов. Им удалось обнаружить такие грибы и обозначить ареалы для того, чтобы не допустить их уничтожения.





«Фонтанка» уже рассказывала о наступлении «грибной поры» в Петербурге и Ленинградской области. Среди грибов, найденных горожанами, была и краснокнижная Sarcosoma globosum, то есть саркосома шаровидная. Эксперты паблика «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте» настоятельно советовали не собирать этот гриб, чтобы сохранить его в нашей полосе.

КоАП предусматривает административное наказание за нарушение установленного режима и иных правил охраны окружающей среды на территориях государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков, государственных природных заказников, а также на территориях, на которых находятся памятники природы, на иных особо охраняемых природных территориях либо в их охранных зонах и за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений. На нарушителей накладывают штрафы, в отдельных случаях действия могут квалифицироваться как уголовно наказуемое деяние, отмечается в сообщении комитета.