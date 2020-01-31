«Это была сиюминутная слабость». Глава керченского горсовета передумала уходить в отставку из-за шубы и пирогов для блокадников

Глава городского совета Керчи Мая Хужина решила не уходить в отставку и сообщила, что заявление писала «необдуманно» и на эмоциях после скандала с подарками блокадникам на 27 января.

«Я отзываю свое заявление, это была сиюминутная слабость», – 31 января передаёт её слова ТАСС.

Как добавила чиновница в разговоре с «Коммерсантом», она не чувствует себя виноватой, и ни один из ветеранов, к которым в день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады пришла Хужина вместе с помощницами, не обвинил её в бестактности: «наоборот, благодарили и спрашивали: чем мы можем помочь».

Ранее сообщалось, что и глава Керченского городского совета Мая Хужина и её заместитель Лариса Щербула решили уволиться после того, как 30 января СМИ обратили внимание на фотоотчёт с поздравлениями блокадников в Керчи. На снимках, выложенных чиновницами, видно, что они пришли в гости в шубах, пенсионерам подарили похожие на батон пироги в полиэтиленовых пакетах и букеты, упакованные в бумагу с надписями на немецком. Отставки чиновниц требовал глава Крыма Сергей Аксёнов, он назвал историю «дикой» и сообщил, что произошедшее выглядит «как издевательство, как унижение» блокадников и всех пожилых людей.



