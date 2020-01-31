Setl Group выплатил 9-й купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-01

Setl Group

30 января 2020 г. ООО «Сэтл Групп» успешно исполнило обязательство по выплате 9-го купонного дохода по облигационному выпуску серии 001Р-01 (ISIN-код RU000A0ZYEQ9), размещенному в рамках утвержденной Программы Биржевых облигаций общим объемом 25 млрд руб.

Общая сумма выплат держателям облигаций составила 120,9 млн руб. Ставка квартального купона на весь срок обращения ценных бумаг установлена в размере 9,7% годовых.

Облигации серии 001P-01 в объеме 5 млн штук общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей были размещены по открытой подписке 02 ноября 2017г. Срок обращения биржевых облигаций – 5 лет. По облигациям предусмотрена амортизационная схема погашения: по 11% от номинальной стоимости – в дату выплаты 12-19-го купонов, 12% от номинальной стоимости – в дату выплаты 20-го купона. Облигации серии 001P-01 включены в ломбардный список ЦБ РФ.

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций Setl Group на общую сумму 10 млрд руб., размещенные в рамках Программы биржевых облигаций.

Облигационные выпуски имеют рейтинг A-(RU) от рейтингового агентства АКРА (АО).

Справка о холдинге Setl Group

Наименование эмитента: ООО "Сэтл Групп". Источник информации, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах https://www.e-disclosure.ru