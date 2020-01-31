На Кировский завод никого не пускают из-за звонка о заложенной бомбе

Проходная Кировского завода Петербурга закрыта утром 31 января. На территорию никого не пускают.

Судя по фото очевидцев, ГИБДД перекрыла подъезд к заводу, у ворот стоит скорая, работают полицейские с собаками. По данным «Фонтанки», мероприятия связаны с анонимным звонком о минировании.

Сотрудники предприятия подтвердили, что в пятницу неизвестные предупредили их об опасности взрыва. Эвакуировать персонал не стали, но через проходные никого не пропускают. Читатели обратили внимание на закрытые подходы к заводу ещё в начале одиннадцатого утра.





Волна ложных сообщений о минированиях третий месяц является головной болью не только Петербурга, но и других городов. В городе на Неве в основном достаётся судам, которых стабильно выгоняют на улицу с понедельника по пятницу, эвакуироваться приходится из детских садов и школ, периодически проверяли метро и мосты.

Приструнить автора попытались блокировкой почтового сервиса, который сам подставился под российские законы, но не преуспели.