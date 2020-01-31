Комитет по законодательству ЗакСа поддержал идею предоставлять юридическую помощь ветеранам боевых действий бесплатно. Несмотря на протест губернатора

Комитет по законодательству петербургского парламента поддержал инициативу дать право ветеранам боевых действий получать бесплатную юридическую помощь. Депутаты приняли такое решение на заседании комитета 31 января, несмотря на то, что губернатор Петербурга Александр Беглов дал на этот законопроект отрицательное заключение.

Инициативу разработали и внесли в Заксобрание депутаты Денис Четырбок и Игорь Высоцкий («Единая Россия»). Заключение губернатора нужно получать на каждый законопроект, который предусматривает увеличение бюджетных трат.

«К проекту закона не представлена информация, обосновывающая востребованность и социальную значимость предоставления права на бесплатную юридическую помощь ветеранам боевых действий», — пришел к выводу губернатор.







Сейчас петербургский закон позволяет получать бесплатную помощь людям из нескольких категорий. Этим правом обладают инвалиды I и II групп, ветераны Великой Отечественной войны, герои России и Советского Союза, дети-сироты, усыновители и так далее.



