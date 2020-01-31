К кампании в защиту бывшей медсанчасти на Одоевского подключились муниципальные депутаты. Они написали Беглову

Муниципальные депутаты от «Яблока», представляющие интересы жителей Васильевского острова в округах «Остров декабристов», «Васильевский» и №7, обратились к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой сохранить здание бывшей медсанчасти на Одоевского, 10, построенное в стиле сталинского неоклассицизма. Об этом 31 января написал на своей странице в Facebook депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский.

Жители района и градозащитники, пишут авторы письма, несколько лет «противостоят попыткам владельцев участка и здания снести его ради коммерческой застройки». Муниципальные депутаты указывают, что на Васильевском острове не хватает поликлиник и общественных пространств, в то время как жилое строительство развивается быстрыми темпами. Они просят губернатора выкупить здание на Одоевского у собственника (или дать собственнику взамен другой участок) и организовать в бывшей медсанчасти социальное учреждение.

Как ранее писала «Фонтанка», на прошлой неделе комитет по охране памятников (КГИОП) принял решение не включать здание на Одоевского в реестр объектов культурного наследия. Руководство КГИОПа опирается на выводы аттестованного Минкультом эксперта. Резко против лишения здания охранного статуса выступают градозащитники и оппозиционные депутаты Законодательного собрания.



